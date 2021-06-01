«Алеко Машинери» начала поставки новых каскадных грануляторов

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Компания «Алеко Машинери» (г. Ростов-на-Дону) в апреле и мае ввела в эксплуатацию каскадный гранулятор стренгового типа модели PLR 120/110 ST собственного производства производительностью 300 кг/ч сразу в трёх городах России — Ростове-на-Дону, Казани и Белгороде.

Отмечается, что такое техническое решение позволило увеличить мощность производства каждого из заказчиков на 200 т/мес. выпускаемого для производства вторичного сырья.

Гранулятор каскадного типа PLR 120/110 ST от «Алеко Машинери» предназначен для вторичной переработки полимерных материалов таких семейств, как ПЭВП, ПЭНП, ЛПЭНП, ПП, ПС, ПК и ABC-пластика. Новая модель также способна перерабатывать отходы с большой областью флексографической печати на поверхности изделий.

Гранулятор «Алеко Машинери» состоит из двух каскадов: основного и вспомогательного экструдеров, с диаметрами шнеков 120 мм и 110 мм соответственно. Первый каскад оснащен пятью, а второй — тремя зонами терморегулирования, которые позволяют держать температуру на установленных режимах.

Шнековые пары первого и второго каскадов изготовлены из стали 38Х2МЮА с азотированием рабочих поверхностей. При этом подача сырья в первый каскад гранулятора осуществляется устройством загрузки, с помощью подающего шнека, который регулируется частотным преобразователем.

Скорость вращения шнека синхронизирована с подачей материала, тем самым обеспечивая удобство работы оператора. Каждый каскад гранулятора имеет собственный шиберный фильтр с гидравлической сменой фильтрующих элементов, а на каждом фильтре размещены две зоны терморегуляции.

Фильтры гранулятора оснащены датчиками давления, что позволяет контролировать давление расплавленной массы полимера и степень загрязнения фильтрующей сетки.

Оба каскада гранулятора оборудованы кольцевыми керамическими и миканитовыми нагревателями, а шиберные фильтры оснащены патронными и плоскими нагревателями. Применение каждого типа нагревательных элементов обеспечивает тесный контакт рабочей поверхности нагревателя с поверхностью нагреваемого объекта, а следовательно, и равномерный нагрев рабочих поверхностей.