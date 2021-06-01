Строительство Амурского ГХК в мае 2021 года

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/y54QOABkeIM

На площадке строительства установки пиролиза Амурского ГХК готовятся к приёму первого технологического оборудования — бетонируется основание фундамента самой большой колонны комплекса — водной промывки пирогаза.

НИПИГАЗ в рамках проекта выполняет роль EPC-подрядчика по объектам общезаводского хозяйства, в консорциуме с Linde EP-подрядчика установки пиролиза, а также управляет логистикой крупнотоннажного оборудования в качестве PMC-подрядчика.

Началась первая навигация проекта — масштабная логистическая операция по доставке крупногабаритного тяжеловесного оборудования. Первая колонна отправлена из порта Масан (Южная Корея) в морской порт Де-Кастри, откуда она с помощью барже-буксирного состава будет доставлена к месту разгрузки.

На участке строительства полимерных установок выполняются свайные работы на объектах: технологическая нитка; трубные эстакады; электрическая подстанция. На площадке строительства логистического комплекса продолжается возведение блока силосов, предназначенных для хранения готовой продукции. Высота объекта будет сравнима с 20-этажным домом.

Также май на Амурском ГХК ознаменовался получением статуса свободной таможенной зоны, который обеспечит оптимальный механизм доставки и таможенного оформления оборудования и комплектующих. В 2021 году планируется доставка не менее 58 тыс. тонн груза для строительства пиролиза и полимерных установок.

Построена и поставлена под напряжение подстанция 220 кВ «Строительная», испытания которой подтвердили проектные показатели надежности и безопасности энергообъекта. Выполняется подача напряжения на объекты строительства.

Продолжается строительство артезианского водозабора, который будет состоять из 4 артезианских скважин глубиной 120 м и обеспечит стабильное и бесперебойное водоснабжение объектов АГХК. Производительность водозабора составит 184 м3/ч (46 м3/ч с 1 скважины).

В ближайшее время площадку АГХК и региональную трассу свяжет подъездная автодорога, строительство которой находится в завершающей стадии. На строительство Амурского ГХК мобилизовано 1054 чел. строительного персонала и 182 единицы техники. Общий прогресс по проекту составил 16,86%.