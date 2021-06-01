На ССЗ «Вымпел» состоялся спуск на воду морского транспорта вооружения «Геннадий Дмитриев»

© www.vympel-rybinsk.ru

1 июня на судостроительном заводе «Вымпел» состоялась церемония спуска на воду морского транспорта вооружения проекта 20360М заводской № 01551 «Геннадий Дмитриев». Это самое большое судно в истории предприятия. В данный момент вес корпуса судна составляет 2 200 тонн.

В спуске на воду участвовали генеральный директор судостроительного завода «Вымпел» Евгений Норенко, начальник вооружения- заместитель командующего Черноморским флотом по вооружению, начальник службы военно-морской подготовки экипажей судов обеспечения Военно-Морского флота, представители Ярославской области, Рыбинска. На церемонию приехала семья Геннадия Дмитриева.

Генеральный директор «Вымпела» Евгений Норенко назвал день спуска морского транспорта вооружения историческим: «Сегодня мы спускаем самое большое судно в истории судостроительного завода „Вымпел“. Хочу выразить искреннюю признательность в первую очередь заказчикам, которые поверили в нас и доверили строительство такого большого и сложного корабля, как морской транспорт вооружения. Спасибо людям, которые вложили в строительство судна не только частичку труда, но и частичку души. Корабль — это живой организм, он впитывает нашу энергию и посылы, поэтому без души его не создать».

Завод с честью справляется со строительством судна крупного водоизмещения, хотя ранее на предприятии строились малотоннажные суда. Это говорит о крепком производственном потенциале судостроительного завода «Вымпел».

"Главное командование ВМФ планирует серийное строительство морских транспортов вооружения 20360М. Эксплуатация головного морского транспорта вооружения «Геннадий Дмитриев» проекта 20360М, который сегодня спущен на воду позволит в дальнейшем модернизировать и совершенствовать транспорты этого проекта. Такие суда необходимы Военно-Морскому Флоту, так как они способны решать задачи в дальней морской и океанской зонах, в том числе и в Арктической зоне, поскольку имеют ледовый класс корпуса", — привел слова Главкома ВМФ России на церемонии капитан 1 ранга Анзор Дандамаев.

Был отслужен чин освящения корабля. Крёстная мать судна — заместитель начальника отдела финансового планирования и отчётности судостроительного завода «Вымпел» Алёна Бурова разбила о борт бутылку шампанского.

После завершения торжественной части началась подготовка к технической части спуска. Это ответственный и очень сложный этап. Спуск судна на воду занял в общей сложности более 5 часов.

Судно получило наименование в честь капитана 1 ранга Геннадия Дмитриева, который прошёл путь от командира штурманской части малого противолодочного корабля до начальника отдела государственной приёмки кораблей Главного командования ВМФ.

Морской транспорт вооружения проекта 20360М строится по заказу Министерства обороны РФ. Проектант — АО «КБ «Вымпел»

Судно имеет ледовое усиление корпуса, двойное дно и двойные борта, два грузовых трюма, площадку для перевозки грузов в контейнерах и носовую вертолётную посадочную площадку.

Назначение МТВ: прием, хранение и транспортировка вооружений.

Тактико-технические характеристики:

Водоизмещение полное — более 3600 тонн

Длина, м — 77

Ширина, м — 16

Высота борта, м — 6,3

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

© www.vympel-rybinsk.ru

Фото: ССЗ Вымпел

Фото: Корабел.ру