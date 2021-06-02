На АЭС «Аккую» установлен первый корпус реактора
На площадке строительства АЭС «Аккую» завершена установка корпуса реактора энергоблока № 1. Это один из ключевых этапов сборки основного оборудования.
До этого на первом энергоблоке была смонтирована «ловушка расплава», проведено бетонирование опорной и упорной ферм, а также установлена сухая защита и тепловая изоляция цилиндрической части корпуса реактора.
Непосредственно перед установкой корпуса реактора смонтировано опорное кольцо, на которое приходится основная весовая нагрузка корпуса.
Монтажная операция потребовала специальной подготовки внутриплощадочных дорог, чтобы транспортировать корпус реактора в радиус энергоблока. После отсыпки и выравнивания дорог на всем протяжении маршрута специальная колёсная платформа беспрепятственно преодолела путь от площадки временного хранения оборудования до участка сооружения блока № 1. Далее с применением самоходного гусеничного крана корпус реактора (масса — 330 тонн, диаметр — 4,5 метра, высота — 12 метров) был из горизонтального положения переведён в вертикальное, поднят над реакторным отделением и установлен на штатное место в шахту реактора.
Ход монтажной операции контролировали представители Агентства по ядерному регулированию (NDK), независимой организации по строительному контролю — французской инжиниринговой группы Assystem, опытно-конструкторского бюро «Гидропресс» (конструктор реакторной установки АЭС «Аккую») и «АЭМ-Технологии» — изготовителя корпуса реактора.
Монтаж корпуса реактора выполнен с использованием технологии Open Top — через открытый верх цилиндрической части здания реактора. Она позволяет оптимально совмещать строительные и монтажные операции, начинать монтаж оборудования и трубопроводов до завершения бетонирования перекрытий. Технология успешно зарекомендовала себя на многих проектах сооружения атомных станций в Китае, Японии, Болгарии и России, в том числе при строительстве энергоблоков Ленинградской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200. С применением Open Top на блоках АЭС «Аккую» планируется выполнить монтаж парогенераторов, компенсаторов давления, главных циркуляционных насосов и другого основного технологического оборудования реакторных зданий.
После монтажа корпуса реактора строители продолжат бетонирование шахты реактора, установят опоры для компонентов главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) и парогенераторов. После монтажа парогенераторов и корпусов главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА) — можно будет приступить к сварке ГЦТ, соединяющего основное оборудование первого контура АЭС.
Корпус реактора энергоблока № 1 был доставлен на площадку строительства АЭС «Аккую» морским путём в ноябре 2020 года. После разгрузки судна на морском грузовом терминале «Восточный» корпус транспортировали на площадку для хранения, где он прошёл процедуру входного контроля, подтвердившую целостность и высокое качество изготовления корпуса.
«Монтаж корпуса реактора энергоблока № 1 — одно из главных событий этого года. 21 апреля мы смонтировали опорное кольцо, на котором устанавливается корпус реактора. Это элемент конструкции реакторной установки, предназначенный для закрепления корпуса и удержания его от горизонтальных и вертикальных смещений при воздействии нагрузок. И вот уже в проектное положение установлен корпус реактора».
«Хочу отметить безупречную работу монтажной бригады и операторов подъёмного оборудования. Установка корпуса требует ювелирной точности: максимально допустимое отклонение по горизонтали не превышает десятой доли миллиметра. Завершение монтажа корпуса реактора позволит нам продолжить работы по возведению шахты реактора», — отметил первый заместитель генерального директора АО «Аккую Нуклеар», директор строящейся АЭС «Аккую» Сергей Буцких.
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