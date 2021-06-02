На АЭС «Аккую» установлен первый корпус реактора

© akkuyu.com

На площадке строительства АЭС «Аккую» завершена установка корпуса реактора энергоблока № 1. Это один из ключевых этапов сборки основного оборудования.

До этого на первом энергоблоке была смонтирована «ловушка расплава», проведено бетонирование опорной и упорной ферм, а также установлена сухая защита и тепловая изоляция цилиндрической части корпуса реактора.

Непосредственно перед установкой корпуса реактора смонтировано опорное кольцо, на которое приходится основная весовая нагрузка корпуса.

© akkuyu.com

Монтажная операция потребовала специальной подготовки внутриплощадочных дорог, чтобы транспортировать корпус реактора в радиус энергоблока. После отсыпки и выравнивания дорог на всем протяжении маршрута специальная колёсная платформа беспрепятственно преодолела путь от площадки временного хранения оборудования до участка сооружения блока № 1. Далее с применением самоходного гусеничного крана корпус реактора (масса — 330 тонн, диаметр — 4,5 метра, высота — 12 метров) был из горизонтального положения переведён в вертикальное, поднят над реакторным отделением и установлен на штатное место в шахту реактора.

Ход монтажной операции контролировали представители Агентства по ядерному регулированию (NDK), независимой организации по строительному контролю — французской инжиниринговой группы Assystem, опытно-конструкторского бюро «Гидропресс» (конструктор реакторной установки АЭС «Аккую») и «АЭМ-Технологии» — изготовителя корпуса реактора.

Монтаж корпуса реактора выполнен с использованием технологии Open Top — через открытый верх цилиндрической части здания реактора. Она позволяет оптимально совмещать строительные и монтажные операции, начинать монтаж оборудования и трубопроводов до завершения бетонирования перекрытий. Технология успешно зарекомендовала себя на многих проектах сооружения атомных станций в Китае, Японии, Болгарии и России, в том числе при строительстве энергоблоков Ленинградской АЭС-2 с реакторами ВВЭР-1200. С применением Open Top на блоках АЭС «Аккую» планируется выполнить монтаж парогенераторов, компенсаторов давления, главных циркуляционных насосов и другого основного технологического оборудования реакторных зданий.

После монтажа корпуса реактора строители продолжат бетонирование шахты реактора, установят опоры для компонентов главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) и парогенераторов. После монтажа парогенераторов и корпусов главного циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА) — можно будет приступить к сварке ГЦТ, соединяющего основное оборудование первого контура АЭС.

Корпус реактора энергоблока № 1 был доставлен на площадку строительства АЭС «Аккую» морским путём в ноябре 2020 года. После разгрузки судна на морском грузовом терминале «Восточный» корпус транспортировали на площадку для хранения, где он прошёл процедуру входного контроля, подтвердившую целостность и высокое качество изготовления корпуса.

© akkuyu.com

«Монтаж корпуса реактора энергоблока № 1 — одно из главных событий этого года. 21 апреля мы смонтировали опорное кольцо, на котором устанавливается корпус реактора. Это элемент конструкции реакторной установки, предназначенный для закрепления корпуса и удержания его от горизонтальных и вертикальных смещений при воздействии нагрузок. И вот уже в проектное положение установлен корпус реактора».

«Хочу отметить безупречную работу монтажной бригады и операторов подъёмного оборудования. Установка корпуса требует ювелирной точности: максимально допустимое отклонение по горизонтали не превышает десятой доли миллиметра. Завершение монтажа корпуса реактора позволит нам продолжить работы по возведению шахты реактора», — отметил первый заместитель генерального директора АО «Аккую Нуклеар», директор строящейся АЭС «Аккую» Сергей Буцких.