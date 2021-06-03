Платформы российского производства получили разрешение на эксплуатацию в странах Евросоюза

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ПАО «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» («НПК ОВК», «Холдинг» или «Компания») (MOEX: UWGN), крупнейший производитель грузовых вагонов в России, получило одобрение типа транспортного средства на 6-осный вагон-платформу Sggrs(s) 80' и 4-осный вагон-платформу Sgmmns 40' в Европейском железнодорожном агентстве (The European Union Agency for Railways) с допуском к эксплуатации на железных дорогах Евросоюза в соответствии с Директивой (ЕС) 2016/797. Впервые в современной истории России грузовые вагоны отечественного производства будут эксплуатироваться в Европе по колее 1435 мм. Портфель заказов ОВК для европейских стран — более 1 000 вагонов.

Разрешение на эксплуатацию европейским регулятором выдано на основании результатов проведенных испытаний вагонов, аудита производства и полученных ранее в уполномоченном органе, Институте исследований на железнодорожном транспорте VUZ, сертификатов соответствия требованиям TSI (Technical Specifications for Interoperability). Платформы российского производства для перевозки крупнотоннажных контейнеров на территории европейских стран успешно прошли оценку на прочность при статическом нагружении и соударении, стационарные, ходовые тормозные и динамические прочностные испытания, а также испытания на шумовое воздействие.

Кроме того, в рамках технической приемки представителями заказчика была проведена всеобъемлющая экспертиза технических характеристик серийных платформ на соответствие европейским стандартам и требованиям. Так, 6-осная платформа Sggrs 80' прошла оценку по более чем 100 ключевым параметрам, среди которых геометрические характеристики, испытания тормозной системы, контроль качества лакокрасочного покрытия, неразрушающий контроль сварных швов и пр.

Экспортные платформы Sggrs(s) 80' и Sgmmns 40' разработаны специалистами инжинирингового центра ВНИЦТТ (входит в ОВК) и производятся на тихвинской Промплощадке. Благодаря сочлененной конструкции платформа Sggrs(s) 80' имеет грузоподъемность 108 т и позволяет перевозить различные типоразмеры контейнеров массой брутто до 40 т. Вагон-платформа Sgmmns 40' отличается улучшенными характеристиками среди аналогов на европейском рынке, в частности, до 15,5 т снижена масса тары (у массово распространенных моделей от 16 т). Грузоподъемность платформы составляет 74,5 т, длина — 40 футов. Оба вагона оборудованы тележками с осевой нагрузкой 22,5 тс для эксплуатации по колее 1435 мм.

Организационную поддержку на получение допуска в Европейском железнодорожном агентстве специалистам ОВК в условиях ограничения передвижения между странами, вызванных пандемией коронавируса, оказало Торговое представительство Российской Федерации в Германии.

Виктор Долгов, заместитель генерального директора по производству и снабжению ПАО «НПК ОВК»: «Регистрация европейским регулятором является для нас серьезным этапом как в рамках исполняемых контрактов, так и развития экспортной программы ОВК в целом. Мы долго и серьезно к этому готовились и рады тому, что наши вагоны будут эксплуатироваться в Европе. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать в адрес Торгового представительства России в Германии, благодаря усилиям и поддержке которого в условиях жестких ограничений из-за коронавирусной пандемии наши специалисты смогли все-таки присутствовать на процедуре передачи серийных вагонов».