«Крымтроллейбус» вывел на маршруты в Ялте 28 новых автобусов
Автобусы выйдут на три маршрута, два из них уже обслуживаются. А именно: № 30 Автовокзал — Учан-Су и № 38 Симеиз — Оползневое — Парковое — Симеиз.
28 новых автобусов для пассажирских перевозок в Большой Ялте будут работать до июля. Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора ГУП «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов. Он уточнил, что предприятие сейчас набирает водителей.
Также, стало известно, что в Ялту направлены совершенно новые автобусы, ранее не эксплуатируемые. Транспорт оборудован системой «Глонасс», валидаторами и пандусами. Летом они выйдут на линию по пригородным маршрутам № 102, 115 и 132.
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