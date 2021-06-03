«Крымтроллейбус» вывел на маршруты в Ялте 28 новых автобусов

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Автобусы выйдут на три маршрута, два из них уже обслуживаются. А именно: № 30 Автовокзал — Учан-Су и № 38 Симеиз — Оползневое — Парковое — Симеиз.

28 новых автобусов для пассажирских перевозок в Большой Ялте будут работать до июля. Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора ГУП «Крымтроллейбус» Вячеслав Мартынов. Он уточнил, что предприятие сейчас набирает водителей.

Также, стало известно, что в Ялту направлены совершенно новые автобусы, ранее не эксплуатируемые. Транспорт оборудован системой «Глонасс», валидаторами и пандусами. Летом они выйдут на линию по пригородным маршрутам № 102, 115 и 132.