Благоустройство общественных пространств России

© prorus.ru

Благоустройтво острова Канта в Калининграде

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Павильон визит-центра на острове Татышев

Остров Татышев, расположенный посередине реки Енисей в Красноярске, — огромный зеленый парк в черте города и излюбленное местными жителями место для отдыха, долгих прогулок и занятий спортом. Поэтому при проектировании павильона визит-центра архитекторы сконцентрировались на задаче создания «максимально доступного, проницаемого и открытого места».

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Поп-ап проект «Третье Место» в Санкт-Петербурге

Пространство The THIRD PLACE — это поп-ап пространство, разместившееся в историческом особняке в самом центре Петербурга, в котором до революции жили Лопухины и Нарышкин, а в советское время размещался музей железных дорог. В течении последних 15 лет здание было заброшено. Сейчас тут ведется масштабная реконструкция, над проектом которой работает DA bureau.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Беседки на видовой площадке «Царь-рыба» в Красноярском крае

Три затерянных среди сосен и берез деревянных беседки, связанных единой тропой-настилом, — часть комплекса смотровой площадки «Царь-Рыба», расположенной на вершине правого берега реки Енисей на участке трассы между Красноярском и Дивногорском.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Летний павильон в Нескучном саду

Архивный материал из номера ПР69 про элегантный шахматный павильон, который давно уже стал неотъемлемой частью пейзажа Нескучного сада.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

Площадь Азатлык в Набережных Челнах

Проект преобразования главной площади в Набережных Челнах — городе, построенном в конце 1970-х вокруг знаменитого завода грузовиков КамАЗ, — как свежий взгляд на общественные пространства советской формации. Проект является ключевым этапом «Пяти шагов развития» — программы по улучшению жизни в российских моногородах.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru