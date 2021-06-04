«ОДК-Пермские моторы» поставили газотурбинные установки компании «Газпром добыча Ямбург»

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Предприятие «ОДК-Пермские моторы» Объединенной двигателестроительной корпорации отгрузило компании «Газпром добыча Ямбург» четыре комплекта газотурбинных установок ГТУ-16П. Оборудование предназначено для второй очереди дожимной компрессорной станции на УКПГ-3С (установке комплексной подготовки газа) Заполярного месторождения.

«Суммарная наработка всего парка ГТУ-16П пермского производства составляет более 11 млн часов, а наработка лидерного двигателя этой же мощности, который эксплуатируется в Ленинградской области на КС „Елизаветинская“ („Газпром трансгаз Санкт-Петербург“) в составе газопровода „Северный поток“, составляет 85 000 часов», — сообщил и. о. директора программы промышленных двигателей АО «ОДК-Пермские моторы» Вадим Митрофанов.

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16-мегаваттные машины пермского производства были отгружены и для первой очереди газопровода «Сила Сибири». Так, в начале этого года завершилась отправка 12 ГТУ-16П на компрессорные станции «Олекминская», «Сковородинская», «Нимнырская».

Управление поддержки заказчика «ОДК-ПМ» обеспечивает бесперебойное сервисное обслуживание промышленных двигателей. В случае повреждения деталей ГТУ бригада специалистов выезжает на место эксплуатации, разворачивает мини-участок разборки и сборки двигателя и производит замену того или иного модуля. Такой способ восстановления эффективнее и в несколько раз быстрее, чем ремонт на предприятии.

Основную деятельность ООО «Газпром добыча Ямбург» ведет на Ямбургском и Заполярном нефтегазоконденсатных месторождениях (НГКМ). На объектах месторождений уже эксплуатируется пермское оборудование: 45 ГТУ-16П, четыре ГТУ-12ПГ-2 и девять ГТУ-2,5П. Суммарная мощность этих ГТУ составляет 720 МВт — для газоперекачивающих агрегатов и 70 МВт — для электростанций собственных нужд (ЭСН).