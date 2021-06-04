Компания «НавМарин» разработала цифровую систему связи при бедствии на реках

Компания «НавМарин» разработала цифровую системы связи при бедствии на внутренних водных путях (ЦСББ) и этим летом намерена провести ее испытание на территории бассейновых водных управлений.

«Пока для подключения к ЦССБ могут использоваться только носимые речные УКВ-радиостанции NavCom, поддерживающие аналогово-цифровую связь. После успешного испытания работы системы мы опубликуем стандарт аналого-цифровой связи — и тогда к ЦССБ смогут подключиться радиостанции других производителей, соответствующие этому стандарту», — сказал разработчик и генеральный директор компании «НавМарин» Алексей Мигалин.

Цифровая система позволяет передавать и принимать сообщения о бедствии с указанием достоверных координат и времени. Основой разработки являются УКВ-радиостанции речного диапазона частот (300-300,5 МГц, а также 336-336,5 МГц) со встроенным модемом, формирующим сообщения, ГНСС-приемником, определяющим координаты судна в реальном времени. Сообщения о происшествии с указанием типа бедствия передаются с помощью нажатия на кнопку радиостанции. Передатчик радиостанции автоматически переключится на аварийный канал, и сообщение уйдет в эфир.

Сейчас на внутренних водных путях используется аналоговая связь. Для работы системы на реках и озерах на базовых станциях бассейновых управлений понадобится установка новых УКВ-радиостанций. «Если говорить про владельцев речных судов, то процесс приобретения радиостанций, подключаемых к ЦССБ, пройдет путем замещения старых аналоговых радиостанций, срок службы которых составляет пять лет. В среднем в год в России продается 2000 радиостанций речного диапазона, и за ближайшие пять лет, думаю, можно обновить все аналоговые средства связи на цифровые», — прокомментировал Алексей Мигалин.

По мнению разработчика, внедрение ЦССБ может пройти в рамках нацпроекта «Внутренний водный транспорт», внедрением которого занимаются Минтранс совместно с Росморречфлотом.

«Считаю, что в него должно быть обязательно заложена модернизация системы связи. Помимо модернизации инженерных и гидротехнических сооружений, которые на внутренних водных путях находятся, мягко сказать, не в лучшем состоянии, необходимо также обратить внимание и на системы связи бассейновых управлений. Иначе никакого смысла не будет, если инженерные системы приведем в идеальное состояние, но продолжим терять суда по той причине, что не сможем принять сигнал бедствия. От бедствий на воде в первую очередь у нас страдают люди, а уже потом идет материальный ущерб», — добавил Алексей Мигалин.

Се­рий­ное про­из­водс­тво сис­те­мы ком­па­ния «НавМарин» пла­нирует на­чать в I квар­та­ле 2022 года.