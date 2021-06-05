Производство российской вакцины от коронавируса начато в Сербии и Аргентине

© static.riafan.ru

4 июня церемония запуска первой фазы производства российской вакцины от коронавируса состоялась в институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде

Директор института, где началось производство «Спутника V», Вера Стоилькович указала, что Сербия стала не только одной из первых стран, начавших применять эту вакцину, но и первой страной в Европе, производящей её.

Руководитель Сербии заявил: «Большое спасибо учёным из России, мы являемся свидетелями большого шага для Сербии, помощь России и российского народа поможет Институту «Торлак» превратиться в международный региональный центр высококачественных вакцин. Человеколюбие, проявленное со стороны Российской Федерации в отношении Сербии, является свидетельством высочайшего качества политических отношений, которые связывают наши страны, наши братские народы… Мы начинаем производство 4 млн вакцин «Спутник V».

19 мая российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины «Спутник V», произведённой в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак», и одобрил производство российского препарата в этом сербском учреждении.

Президент фармацевтической компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас сообщил о запуске производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Аргентине

Российский препарат будет выпускаться в Аргентине под названием «Спутник VIDA». По оценкам, на начальном этапе будет произведено по одному миллиону каждой из доз вакцины.

Предприятие получило разрешение после того, как центр Гамалеи подтвердил качество первых партий российской вакцины «Спутник V», которые были произведены в Аргентине.

Сейчас вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 66 странах с населением более 3 млрд человек.

https://www.kp....e/news/4318368/