Компания «POZIS» внедрила на производстве новый автоматизированный комплекс собственной разработки

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Компания POZIS, входящая в контур управления холдинга «Технодинамика» — управляющей организации НПК «Техмаш», запустила новый автоматизированный комплекс, разработанный собственными специалистами, который позволит предприятию в ближайшее время увеличить мощности производства холодильной бытовой и медицинской техники на 40%. Внедрение разработки позволит также получать детали более высокого качества с наиболее точными параметрами и исключает ручной труд.

Специалисты инженерного центра машиностроения и машиностроительного производства компании спроектировали новую линию максимально универсальной. Она способна изготавливать верхнюю стенку нескольких модификаций, при этом сокращено время на переналадку при переходе на модели нового дизайна. Высокая точность и производительность достигаются за счет применения современной силовой электроники в системе приводной техники. На гибочных модулях используются новые способы гибки, что дает возможность регулировать ее углы и корректировать профиль.

Над проектом от идеи до реализации в течение года работала группа опытных специалистов, в том числе молодые конструкторы, прошедшие подготовку в рамках специально разработанной заводом комплексной программы поддержания и развития кадрового потенциала предприятия на 2015-2020 годы.

«Выпуск высококачественного и востребованного рынком продукта невозможен без современных технологий. Наши специалисты ведут непрерывный поиск инновационных решений, реализуя программу последовательного технического перевооружения производства предприятия. Разработка собственных автоматизированных линий — прямое подтверждение амбициозной стратегии компании, направленной на выпуск высококонкурентной продукции и поддержку молодых инженерных кадров. В этом — залог успеха политики импортозамещения и диверсификации производства POZIS в условиях конкуренции с мировыми брендами», — отметил генеральный директор POZIS Радик Хасанов.

Предприятие активно занимается модернизацией производственных мощностей: с начала года POZIS внедрил линии продольной и поперечной резки металла, линию заливки дверей, а также ввел в эксплуатацию листогибочный центр. Также в текущем году предприятие приступило к производству новой модели холодильников POZIS RK FNF-173 с электронной панелью управления. Новая разработка позволяет управлять настройками температуры в камерах.