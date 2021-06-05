На Адмиралтейских верфях прошла закладка траулера «Капитан Юнак»

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5 июня на Адмиралтейских верфях состоялась закладка большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 «Капитан Юнак», сообщили Sudostroenie.info в пресс-службе предприятия. Судно является пятым в серии, строящейся в рамках механизма инвестиционных квот, по заказу «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК).

Судно названо в честь заслуженного ветерана отрасли, потомственного моряка, бывшего работника РРПК Владимира Михайловича Юнака (1948-2008 гг.).

Планируется, что траулер «Капитан Юнак» будет спущен на воду в мае 2022 года и предан заказчику в 2023 году, добавляют в РРПК

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Серия из десяти траулеров для РРПК строится парами, по два судна в год. Первый траулер «Капитан Вдовиченко» спущен на воду в марте 2020 года. По данным завода-строителя, сегодня на судне осуществляется монтаж оборудования рыбоперерабатывающей и мукомольной фабрик, идут работы по подключению электрического кабеля, установке зашивки жилых помещений. На втором судне серии, «Механик Маслак», спущенном в июне прошлого года, также ведутся достроечные работы. Вторая пара траулеров — «Механик Сизов» и «Капитан Мартынов» — заложены в июне и августе 2020 года, соответственно. Их спуск на воду запланирован на 2021 год. Большие морозильные рыболовные траулеры проекта СТ-192 предназначены для добычи минтая и сельди пелагическим тралом на Восточном побережье Российской Федерации, в Баренцевом и Охотском морях. Благодаря возможности вести промысел рыбы в отдаленных от берега районах, новые суда будут способствовать укреплению позиций российского добывающего флота в Мировом океане. Мощности рыбоперерабатывающей и рыбомукомольной фабрик позволяют заготавливать 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки ежесуточно.

Большой морозильный траулер проекта СТ-192 — справка Длина — 108 м Ширина — 21 м Вместимость грузовых трюмов — 5500 куб. м Автономность по запасам топлива — 45 суток Скорость полного хода — 15 уз Экипаж — 139 чел.