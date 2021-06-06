ЧТЗ изготовил новый трактор Б11Э с электромеханической трансмиссией и дистанционным управлением

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Как сообщила пресс-служба ассоциации Росспецмаш, ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» выпустила новую модель трактора с электромеханической трансмиссией Б11Э и дистанционным управлением.

Главным отличием от уже выпускаемой заводом серийной модели трактора Б11 стала установка электромеханической трансмиссии вместо гидромеханической.

Также как и в серийной модели бульдозера Б11, в новой модели установлен двигатель ЯМЗ-236Н-4 мощностью 190 л.с., имеется джойстиковое управление трансмиссией и навесным оборудованием.

Шестигранная кабина выполнена в виде капсулы, установленной на амортизаторах, что обеспечивает значительное снижение вибрации и шума на рабочем месте.

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Ранее заводом освоен выпуск тракторов моделей Б11 с гидромеханической трансмиссией, в частности Б11.800 с бульдозерно-рыхлительным оборудованием и двигателем Weichai WD10G178T25 китайского производителя, Б11Б (болотоходный) с двигателем ЯМЗ-236Н-4, а также Б11 с двигателем ЯМЗ-236Н-4 и джойстиковым управлением коробкой передач, механизмом поворота и навесным оборудованием.

В настоящий момент заводом освоен выпуск 11 моделей бульдозеров, а именно Б9, Б10, Б10М, Б10МБ, Б10М с тяговой лебедкой, Б10М2С, Б12С, Б11, Б11 с джойстиковым управлением, Б11.8000, Б11Б, Б14, бульдозерно-рыхлительный агрегат ДЭТ-400.

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