В Турции на АЭС «Аккую» смонтирован третий ярус внутренней защитной оболочки первого энергоблока

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7 июня 2021 года, Буюкеджели (провинция Мерсин, Турция) — На первом энергоблоке АЭС «Аккую» смонтирован третий ярус внутренней защитной оболочки (ВЗО) реакторного здания — один из ключевых этап строительства. Установка цилиндрической конструкции массой 322 тонны заняла около суток.

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Третий ярус ВЗО — сварная металлоконструкция, состоящая из 24 секций, каждая высотой 11,5 метра, шириной 5,8 метра и весом 13,4 тонны. Секции были собраны в единый блок длиной 138 метров в окружности. Конструкция собиралась у здания реактора первого энергоблока. По завершении сборки качество всех сварных соединений было подтверждено ультразвуковым методом.

© img3.aksam.com.tr

© img3.aksam.com.tr

© img3.aksam.com.tr

© img3.aksam.com.tr

Установка третьего яруса ВЗО производилась одним из самых мощных в мире гусеничных кранов по специально разработанной технологии, которая требует сохранения геометрических параметров при монтаже — отклонение от заданного диаметра допускается в пределах 5 мм. После монтажа третьего яруса высота реакторного здания увеличилась на 11,6 метра и достигла отметки +28,55 метра. Далее специалистам предстоит выполнить стыковку второго и третьего ярусов, армирование и бетонирование оболочки. Толщина забетонированных стен составит 1,2 метра. Всего ВЗО будет состоять из четырёх ярусов и купола. Как только монтаж всех элементов будет завершён, оболочку протестируют на герметичность.

«Всего неделю назад мы установили корпус реактора первого энергоблока и сейчас пройден ещё один ключевой этап строительства: в проектное положение установлен третий ярус внутренней защитной оболочки, — отметил первый заместитель генерального директора — директор строящейся АЭС АО „Аккую Нуклеар“ Сергей Буцких. — Мы набрали хороший темп выполнения основных этапов строительства. Следующие ключевые монтажные операции этим летом нам предстоит выполнить на втором энергоблоке — установить армоблок шахты реактора, второй ярус ВЗО и опорную ферму. На блоке № 3 мы завершили бетонирование фундамента здания турбины, в ближайшее время будет готова фундаментная плита реакторного здания».

© icdn.ensonhaber.com

© icdn.ensonhaber.com

© img3.aksam.com.tr

Для справки:

Реакторные здания проекта АЭС «Аккую» оснащаются двойной защитной оболочкой. Наружная защитная оболочка (НЗО) формируется из железобетона и проектируется таким образом, чтобы выдерживать любые экстремальные внешние воздействия. Внутренняя защитная оболочка (ВЗО) состоит из стальной облицовки, обеспечивающей герметичность реакторного отделения и специального бетона. ВЗО — локализующая система безопасности атомной станции, она обеспечивает стойкость реакторного отделения, служит опорой для проходок трубопроводов и полярного крана, при помощи которого на этапе эксплуатации АЭС выполняются операции по обслуживанию атомного реактора.

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