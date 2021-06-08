ОДК запустила робототехнический комплекс для нанесения защитных покрытий

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В ходе реализации программы технического перевооружения ПАО «ОДК-УМПО» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха станочный парк предприятия пополнен высокотехнологичным оборудованием. В строй введен современный робототехнический комплекс для нанесения защитных покрытий плазменным способом на детали из титановых сплавов, нержавеющих сталей и жаропрочных материалов.

Оборудование, оснащенное промышленным роботом с точностью позиционирования ±0,04 мм, внедрено на участке электронно-лучевой сварки и плазменного напыления в механосборочном цехе предприятия.

Основное преимущество комплекса заключается в возможности нанесения различных видов покрытий.

В том числе уплотнительных покрытий (применяются для статорных деталей компрессоров высокого и низкого давления, уменьшают трение и увеличивают КПД), износостойких — для деталей, испытывающих повышенные нагрузки в ходе работы двигателя, и теплозащитных — для деталей, подверженных воздействию высоких температур.

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Оборудование снабжено установкой приточно-вытяжной вентиляции с картриджными фильтрами, которая обеспечивает соответствие техники современным требованиям экологической и промышленной безопасности.

«Универсальность робототехнического комплекса, способность обрабатывать как крупногабаритные (до 1200 мм в диаметре), так и мелкие детали различной конфигурации, позволяет использовать его для изготовления серийных и новейших, перспективных двигателей, — отмечает управляющий директор ПАО „ОДК-УМПО“ Евгений Семивеличенко. — В первую очередь, оборудование будет задействовано для нанесения покрытий на детали и узлы двигателей семейства РД-33».

В числе модификаций изделия, над которыми ОДК-УМПО работает совместно с другими предприятиями корпорации, также двигатели РД-33 серии 2 и 3 для самолета МиГ-29 и РД-93/93МА для зарубежных авиационных платформ.

В рамках подготовки к выпуску двигателей семейства РД в ОДК-УМПО была проведена масштабная реконструкция испытательной базы.