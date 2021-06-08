В Саратовской области запустили новое майонезное производство

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В Аткарске 8 июня запустили майонезное производство на базе маслоэкстракционного завода. Речь идет о переводе мощностей компании «Русагро» из Москвы на «Аткарский маслоэкстракционный завод», ранее принадлежавший «Солнечным продуктам». Вопрос начали обсуждать в 2019 году, после перехода активов «СолПро» к новому собственнику. Завод будет производить 120 тыс. тонн продукции в год, на линии будет создано 150 рабочих мест для жителей региона, в производство вложено 2 млрд. руб.

Технологическое оборудование, линии фасовки и упаковки продукции уже смонтированы, на объектах инженерной инфраструктуры завершены монтажные работы. Сейчас в цехах делают пробный выпуск продукции.

Отмечено, что в непростое время пандемии Аткарский маслоэкстракционный завод был полностью перевооружен. Новое предприятие создает дополнительные возможности. Для экономики это — крупнейшая база по переработке сельхозпродукции, которая дает добавочную стоимость, выпуск экспортно ориентированной продукции. Это дополнительные отчисления в бюджет, новые рабочие места, успешно работающая экономика, поступления от которой мы, прежде всего, направляем на соцподдержку и рост зарплат бюджетников. А также дополнительное брендирование региона, ведь на продукции, в том числе экспортной, написано: произведено в Саратовской области".

Председатель совета директоров ГК «Русагро» Вадим Мошкович отметил, что на завершении строительства майонезного завода, реконструкция не закончится. «Мощность завода будет увеличена на 30%, планируется создать линии по выпуску новой продукции — фритюрного и бутилированного масла. В планах — реконструкция других саратовских активов компании», — отметил Мошкович.

Глава совета директоров рассказал, что со следующего года компания планирует начать инвестиции в сельское хозяйство и предложит региону новые цифровые решения для агропромышленного комплекса: «В целом Саратовскую область мы рассматриваем как лидера масложирового производства, и объём инвестиций будет только возрастать».

За последний год отчисления компании в областной бюджет выросли в 5 раз — со 100 до 500 млн, на этот год установлен план в 1,5 млрд. Предполагается увеличить фонд оплаты труда в ближайшие годы на 30%. «По этому показателю мы станем лидерами среди всех предприятий АПК региона», — уверен Мошкович.

На открытии производства руководство завода подписало соглашение с Аткарским политехническим колледжем: в 2022 году там будет открыта новая специальность по подготовке технологов для масложировой промышленности, а предприятие обеспечит колледж современным производственным оборудованием для обучения специалистов.

Производство на Аткарском МЭЗ планируют расширять: в 2021-2023 годах мощность предприятия увеличат до 1,8 тыс. тонн в сутки. Реконструкция ждет еще одну площадку компании в Саратовской области — Балаковский МЭЗ, ожидается, что его мощность возрастет до 2,4 тыс. тонн в сутки.