Авиакомпания «Азимут» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

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08.06.2021 SSJ c регистрационным номером RA-89180 совершил перелет из Жуковского в Ростов-на-Дону. Это уже шестнадцатый самолет типа Sukhoi SuperJet 100 в парке Азимут.

Борт с заводским номером 95184 совершил первый полет 10.03.2019 и до этого нигде не эксплуатировался.

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Данный борт восьмой поставленный с завода SSJ в этом году вообще (кроме поставок двух бортов в Азимут так же три борта были поставлены в Россию и три в Red Wings).