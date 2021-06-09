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Авиация

Авиакомпания «Азимут» получила очередной пассажирский самолет Сухой Суперджет 100

 © www.flightradar24.com

08.06.2021 SSJ c регистрационным номером RA-89180 совершил перелет из Жуковского в Ростов-на-Дону. Это уже шестнадцатый самолет типа Sukhoi SuperJet 100 в парке Азимут.

Борт с заводским номером 95184 совершил первый полет 10.03.2019 и до этого нигде не эксплуатировался.

 © www.flightradar24.com

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Данный борт восьмой поставленный с завода SSJ в этом году вообще (кроме поставок двух бортов в Азимут так же три борта были поставлены в Россию и три в Red Wings).
Источник: https://www.flightradar24.com/2021-06-08/17:04/12x/AZO8001/27fb1fa7

SSJ100, ГСС, АК Азимут, Сухой Суперджет 100
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