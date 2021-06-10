В Заполярный филиал Норникеля поступила очередная партия спецтехники

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В Норильск доставили очередную партию техники для благоустройства промышленных территорий. Напомним, масштабную программу, рассчитанную на десять лет, запустил «Норникель». За это время в городе и его окрестностях планируют демонтировать свыше 460 зданий и произвести саночистку более 24 миллионов квадратных метров территории.

Как отметил начальник предприятия по благоустройству территории Заполярного филиала Вячеслав Кудашкин, в город прибыло уже 34 единицы техники. Всего же для нужд предприятия ожидается поставка 123 единиц — экскаваторы, бульдозеры малого и тяжелого класса, погрузчики, самосвалы и прочее, в том числе машины для рекультивации земель, а также около 180 единиц навесного оборудования — гидравлические ножницы, разрушители бетона, сваерезы и так далее. Это обошлось компании в 3,7 миллиарда рублей. Всего на программу «Норникель» выделил почти 40 миллиардов.

«Основная поставка техники будет в июне. Вся она на сто процентов новая и рассчитана в зависимости от условий эксплуатации до 12 лет работы, поэтому после окончания нашей десятилетней программы наверняка еще послужит для нужд компании», — поделился Вячеслав Кудашкин.

До конца года работы проведут на 16 предприятиях Заполярного филиала, на которых снесут более 30 зданий, а примерно на 70 территориях проведут санитарную очистку. Еще на десяти предприятиях группы компаний «Норникель» демонтируют 24 здания и проведут саночистку 30 территорий.

В заключение спикер добавил, что на предприятии продолжается прием на работу. Сегодня набрана лишь шестая часть сотрудников — около 130 человек. Для работы над масштабной десятилетней программой нужны машинисты бульдозеров и экскаваторов, водители погрузчиков, электрогазосварщики, газорезчики и другие.

© sgnorilsk.ru

© sgnorilsk.ru

© sgnorilsk.ru