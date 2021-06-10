Новый распределительный центр открыт в Курской области

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Х5 Retail Group объявляет о развитии логистической инфраструктуры центральной России и открытии распределительного центра в Курской области.

Площадь распределительного центра составляет 40,6 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в объект достиг 2,3 млрд рублей вместо запланированных 1,8 млрд рублей.

Площадка включает в себя пять зон хранения: для овощей и фруктов, замороженной продукции и продуктов категории Fresh, а также алкогольный и сухой склады. Стоит отметить, что в данных секциях предусмотрен специальный температурный режим, которой позволяет сохранить свежесть продуктов.

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«При выходе на проектную мощность распределительный центр обеспечит продуктами 730 магазинов «Пятерочка» в Курской, Орловской, Белгородской и Брянской областях. Логистический комплекс будет обрабатывать 3 тыс. тонн груза в сутки. Его бесперебойную работу обеспечивают 550 сотрудников и 170 единиц техники. Кроме того, после выхода на проектную мощность распределительный центр сможет обслуживать около 1 тыс. поставщиков.

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