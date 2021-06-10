ЧЕТРА запустила серийное производство бульдозеров с экономичным двигателем

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Компания «ЧЕТРА» запустила серийное производство бульдозеров ЧЕТРА Т11 с новым двигателем ЯМЗ-536. Этот мотор обладает рядом преимуществ в сравнении с двигателем от компании «Автодизель» предыдущего поколения.

В двигателе ЯМЗ-536 производитель применил современную электронную подачу топлива, что позволяет при эксплуатации добиться существенной его экономии. Так при наработке 4000 м/ч в год экономия топлива составит более 1,2 млн руб.

Организации, которые уже начали эксплуатировать бульдозер ЧЕТРА Т11 с ЯМЗ-536, отмечают снижение расходов на ГСМ не только в сравнении двигателей Ярославского моторного завода нового и прежнего поколений, но и с американским аналогом. Так, представитель одного из предприятий, которое использует технику на строительстве автодороги М-12 на территории Чувашской Республики, подчеркивает: — «По уровню расхода дизельного топлива новые бульдозеры с двигателем ЯМЗ-536 экономичнее, чем, например, одноклассник 2011 года выпуска, с двигателем из США, также имеющийся в нашем парке.

Статистика следующая:

— средний фактический расход топлива на новых бульдозерах составляет 13,63 л/час;

-средний фактический расход топлива на бульдозере с другим ДВС составляет в аналогичных условиях эксплуатации 15,98 л/час.

То есть бульдозер с новым двигателем ЯМЗ-536 работает эффективнее на 14,73% и экономит владельцу техники 2,35 литра в час. При наработке бульдозера в 500 часов в месяц экономия по топливу составит почти 1200 л».

Кроме того в бульдозере с двигателем ЯМЗ-536 значительно ниже уровень шума и вибрации по сравнению с прошлой модификацией. Производитель улучшил доступность всех сменных элементов: обслуживание агрегата стало более комфортным и удобным. Увеличился и период для прохождения ТО — теперь он составляет 500 моточасов.

Наличие электронной системы управления двигателем позволило увеличить количество отслеживаемых и контролируемых параметров бульдозера, в т. ч. удаленным способом.

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