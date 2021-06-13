ОЗБТ им. В.В. Воровского выпустили новую модель буровой установки

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Ссамоходная буровая установка СБУ-15 состоит из базового шасси с гидроприводом и установленном на нём раздвигающемся от 2,5 до 3,5 метров здании. Обладает целым рядом преимуществ, способствующим плодотворной работе в горно-таёжной местности.

Буровая установка СБУ-15 состоит из базового шасси с гидроприводом и установленной на нём платформы (бурового здания) — сварной конструкции из стальных профилей. Предназначена для поисково-разведочного бурения вертикальных и наклонных скважин вращательным способом, с очисткой забоя скважины промывкой.

Платформа установки крепится к шасси с помощью фланцев и болтовых соединений. Все механизмы и навесное оборудование, входящие в установку, смонтированы на платформе.

Внутри платформы на основании здания закреплен буровой станок DBC S-15, по мачте которого перемещается вращателем с гидромотором.

После поднятия мачты до необходимого угла бурения, основание мачты перемещается вниз до упора в основание бурового здания. Подача бурового инструмента на забой производится посредством вращателя. На буровом станке предусмотрена возможность отвода вращателя от оси бурения для осуществления спускоподъемных операций грузовой лебёдкой.

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Управление установкой полностью гидрофицировано и сконцентрировано на пульте управления. Для питания гидросистемы на буровом станке за пультом бурильщика установлен гидравлический бак. Гидравлическая система является одним из основных компонентов буровой установки, обеспечивающим выполнение основных и вспомогательных операций при бурении. В СБУ-15 она включает в себя три насоса. Вращающий момент насосы получают напрямую от дизельного двигателя.

Вращатель СБУ-15 представляет собой 4-х ступенчатый редуктор в сварном корпусе. Приводом вращателя служит регулируемый гидромотор.

Мачта предназначена для обеспечения спускоподъемных операций и восприятия крутящего момент от вращателя при бурении скважин. Выдвижение мачты осуществляется за счёт гидропривода с помощью гидроцилиндра внутри самой мачты. В нижней части мачты на винтовых домкратах расположена опорная плита. Плита необходима для дополнительной разгрузки мачты от усилий, возникающих при бурении.

Кабина машиниста совмещена с основным зданием, имеет отдельный вход, кресло, пульт управления двигателем внутреннего сгорания и джойстики для управления входом. Задняя стенка здания имеет ворота с раскладным трапом. Трап раздвигается при помощи лебёдки. Внутренняя отделка здания имеет утеплитель. Пол выполнен из доски 40 мм, уложенной в два слоя.

Все особенности новой установки позволят увеличить производительность буровых работ, обеспечив технологичный и оперативный процесс бурения и обезопасив бурильщиков.