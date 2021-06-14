Морская пехота Тихоокеанского флота получила новые плавающие БМП-3Ф

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14 июня. Десять новых боевых машин пехоты плавающей модификации БМП-3Ф поступили в распоряжение личного состава бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).

Практические занятия по освоению новой боевой техники морскими пехотинцами ТОФ начнутся уже 16 июня на полигоне Бамбурово в Приморье, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

От сухопутной версии БМП-3Ф отличается повешенным запасом плавучести, телескопическим воздухозаборником и водоотталкивающим щитком.

БМП-3Ф оснащена облегченным водоотражающим щитком, телескопической воздухозаборной трубой, водоотражающими щитками на башне. Способна двигаться по воде при волнении в три балла, а при 2-х баллах вести прицельный огонь. Скорость на плаву — 10 км/час, при работающем двигателе может находиться в воде до 7 часов.

В апреле этого года морехи ТОФ уже получили партию новых боевых машин пехоты. Как писало «Военное обозрение», 155 бригада морской пехоты ТОФ, дислоцированная в Приморском крае, получила на вооружение новые боевые машины пехоты БМП-3Ф в количестве 40 единиц. Техника поставлена в рамках гособоронзаказа в соответствии с планом перевооружения на современные образцы военной техники.

Переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения заменено кормовым — по танковой схеме. Таким образом, улучшается обзор механика-водителя, обитаемость внутреннего объема, более выгодно распределяется вес по длине машины.

Вооружение БМП-3 включает 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемет ПКТ, систему управления огнем, полуавтоматический механизм заряжания, прицел, в том числе с функцией ночного видения, и стабилизатор вооружения.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/sfd7q8rQuYM