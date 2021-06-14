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Армия и Флот

Морская пехота Тихоокеанского флота получила новые плавающие БМП-3Ф

https://voennoedelo.com/uploads/soc/rlexz4xyousjansrwypi.jpghttps://voennoedelo.com/uploads/soc/rlexz4xyousjansrwypi.jpg © voennoedelo.com

14 июня. Десять новых боевых машин пехоты плавающей модификации БМП-3Ф поступили в распоряжение личного состава бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ).

Практические занятия по освоению новой боевой техники морскими пехотинцами ТОФ начнутся уже 16 июня на полигоне Бамбурово в Приморье, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

От сухопутной версии БМП-3Ф отличается повешенным запасом плавучести, телескопическим воздухозаборником и водоотталкивающим щитком.

БМП-3Ф оснащена облегченным водоотражающим щитком, телескопической воздухозаборной трубой, водоотражающими щитками на башне. Способна двигаться по воде при волнении в три балла, а при 2-х баллах вести прицельный огонь. Скорость на плаву — 10 км/час, при работающем двигателе может находиться в воде до 7 часов.

В апреле этого года морехи ТОФ уже получили партию новых боевых машин пехоты. Как писало «Военное обозрение», 155 бригада морской пехоты ТОФ, дислоцированная в Приморском крае, получила на вооружение новые боевые машины пехоты БМП-3Ф в количестве 40 единиц. Техника поставлена в рамках гособоронзаказа в соответствии с планом перевооружения на современные образцы военной техники.

Переднее расположение моторно-трансмиссионного отделения заменено кормовым — по танковой схеме. Таким образом, улучшается обзор механика-водителя, обитаемость внутреннего объема, более выгодно распределяется вес по длине машины.

Вооружение БМП-3 включает 100-мм орудие 2А70, 30-мм автоматическую пушку, 7,62-мм пулемет ПКТ, систему управления огнем, полуавтоматический механизм заряжания, прицел, в том числе с функцией ночного видения, и стабилизатор вооружения.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/sfd7q8rQuYM
Источник: https://riafan.ru/1465613-morskaya-...oluchila-novye-plavayushchie-bmp-3m

ВС РФ, ТОФ, БМП-3Ф
  • Александр Сенин Александр Сенин
    14.06.2115:54:04

    В России каждый год выпускается по 3000 морских пехотинцев. У России 4 флота. Это же мало выпускается. Хотим больше.

    #1234218
  • Seriomilander Seriomilander
    14.06.2116:20:10

    В этом году передали уже более 100 боевых машин пехоты БМП-3 и половина из них БМП-3Ф для морской пехоты. Коротко про остальные:

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: Seriomilander~16:20 14.06.21
    #1234219
  • Нет аватара seregin-s1
    14.06.2116:53:17

    Голосок у комментатора ещё тот!

    #1234220
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