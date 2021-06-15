В Ярославской области открыта фабрика мороженого
12 июня в Переславле-Залесском Ярославской области открыли фабрику мороженого.
Проект реализует ООО «НВВ». Объём производства — 18 тонн в сутки. Инвестиции составили 250 млн рублей.
Проект, реализованный менее чем за год, даст более 50 рабочих мест. Новые производства в этой сфере открывают хорошие перспективы для региональных производителей молока.
Фабрика оснащена автоматизированным оборудованием.
— Своей главной целью мы ставим производить только качественную, вкусную и отвечающую всем стандартам продукцию, — подчеркнул учредитель ООО «НВВ» Ваагн Хачатрян. — Сейчас в ассортименте уже порядка 19 различных видов мороженого: в стаканчиках, эскимо, сахарные рожки, большие семейные упаковки, от классического ванильного и шоколадного пломбира до крем-брюле, черной смородины и шоколадной крошки.
Также на фабрике будут выпускать большие упаковки для заведений общепита.
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