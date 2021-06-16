В столичном метро с начала года запустили 20 поездов «Москва-2020»

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Сейчас их общее число составляет 65. Из них 33 обслуживают пассажиров на Кольцевой линии метро, 32 — на Калужско-Рижской ветке.

В метро с начала года запустили еще 20 поездов «Москва-2020». Сегодня их общее число достигает 65, из которых 33 ходят на Кольцевой линии метро и 32 поезда на Калужско-Рижской ветке. Парк вагонов на Кольцевой ветке обновили более чем на 80 процентов, а на Калужско-Рижской линии метро с учетом поездов «Москва» — почти на 50 процентов.

С 2010 года парк подвижного состава метро пополнился 3700 вагонами. Доля поездов нового поколения сегодня составляет более чем 65 процентов.

До конца 2023 года в столичном метро запустят еще около 850 вагонов, парк обновится приблизительно на 80 процентов. Таким образом, всего с 2010 по 2023 год парк получит 4549 вагонов.