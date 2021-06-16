На ССК «Звезда» заложен киль пилотного газовоза «Совкомфлота» для «Арктик СПГ 2»

На фото: Владимир Бастин, заместитель директора инженерного центра группы «Совкомфлот» (слева), и Роман Цейгер, заместитель генерального директора по производству ССК «Звезда» (справа), устанавливают закладную доску судна. © www.scf-group.com

15 июня 2021 года на судостроительном комплексе (ССК) «Звезда» (Приморский край) состоялась церемония закладки киля нового ледокольного газовоза группы компаний «Совкомфлот» (СКФ).

Это пилотное судно серии в составе 15 газовозов, заказанных на ССК «Звезда» для обслуживания проекта «Арктик СПГ 2», и первое в истории судно таких размерений, грузовместимости и ледоходных характеристик, строительство которого ведется на российской верфи.

Владельцем пилотного газовоза выступает группа «Совкомфлот», остальных 14 судов серии — компания «СМАРТ СПГ», совместное предприятие ПАО «Совкомфлот» и ПАО «НОВАТЭК».

Все суда серии будут эксплуатироваться по долгосрочным тайм-чартерным контрактам с ООО «Арктик СПГ 2». Финансирование строительства осуществляет ВЭБ.РФ. Все 15 газовозов будут работать под государственным флагом Российской Федерации, наблюдение за строительством осуществляет Российский морской регистр судоходства (РС) совместно с Bureau Veritas (BV).

Поставка судов запланирована на 2023-2025 годы. Закладка киля пилотного судна была произведена в соответствии с предусмотренными контрактом срокам.

Газовозы предназначены для круглогодичной транспортировки СПГ в сложных условиях Северного морского пути, включая его восточный сектор. Им присвоен усиленный ледовый класс Arc7. Отличительной особенностью новой серии станет более высокая, по сравнению с первым поколением таких судов (серия «Кристоф де Маржери»), ледопроходимость и маневренность.

Длина газовоза — 300 м, ширина — 48,8 м, грузовместимость — 172,6 тыс куб. м. Пропульсивная система включает три винторулевые колонки суммарной мощностью 45 МВт.

В настоящий момент портфель судостроительных заказов группы «Совкомфлот» на ССК «Звезда» включает 20 крупнотоннажных танкеров суммарным дедвейтом 1,86 млн тонн и общей стоимостью 410 млрд рублей (более 5 млрд долл США). В их число входят 15 газовозов, а также пять танкеров различных типоразмеров для перевозки нефти и нефтепродуктов, специально спроектированные для использования в качестве основного топлива СПГ.

Локализация в России передовых технологий гражданского судостроения стали результатом взаимовыгодного сотрудничества группы компаний «Совкомфлот» с российскими нефтегазовыми компаниями и масштабирования накопленных СКФ компетенций в области внедрения соответствующих инновационных решений.

Группа компаний «Совкомфлот» (MOEX:FLOT) — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке газа и нефти, а также обслуживанию морской добычи углеводородов. По состоянию на дату публикации пресс-релиза, собственный и зафрахтованный флот, включая суда совместных предприятий, насчитывает 144 судна общим дедвейтом свыше 12,6 млн тонн. Более 80 судов обладают ледовым классом.

«Совкомфлот» участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (Охотское море), «Варандей» и «Приразломное» (Баренцево море), «Новый Порт» и «Ямал СПГ» (Обская губа, Карское море), Tangguh (Индонезия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае.

В состав газового флота СКФ входит 16 судов, еще 19 газовозов находятся в стадии строительства. «Совкомфлот» является независимым владельцем и оператором газовозов с 2006 года, он стал первым в истории российским предприятием, успешно вышедшим в этот премиальный сегмент мирового судоходного рынка. В число ключевых фрахтователей судов газового флота СКФ входят «Газпром», «Сахалин Энерджи», Shell, «Ямал СПГ», «Сибур», Tangguh LNG.