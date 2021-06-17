Новая РЛС «Енисей» для комплексов С-500 «Прометей» принята на вооружение

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Новейшая РЛС «Енисей» — современное и универсальное средство воздушной разведки, способное отслеживать даже гиперзвуковые цели — принята на вооружение. Об этом сообщил еженедельник «Звезда».

Большая часть характеристик этой радиолокационной станции, которая в перспективе должна стать «глазами» перспективной системы ПВО С-500 «Прометей», до сих пор остается засекреченной. Достаточно сказать, что единственный раз она засветилась на публике в апреле 2018 года в ходе учений в Астраханской области, и с тех пор новостей о разработке не поступало.

Одной из ключевых особенностей «Енисея», в отличие от штатной РЛС комплекса С-400 «Триумф», является способность непрерывно работать в течение длительного времени и в автоматическом режиме. Поэтому сейчас РЛС «Енисей» также стали использовать в составе С-400 вместе со всевысотным обнаружителем 96Л6, чтобы повысить эффективность комплекса.

Новейшая РЛС способна обнаруживать воздушные объекты, как «свои», так и «чужие», на высоте свыше 100 километров и на расстоянии более 600 километров, это касается и гиперзвуковых ракет. При этом работа идет не по секторам, а по круговому обзору. Не смогут сбить с толку «Енисей» и постановщики помех, их воздействие блокируется выносными постами. Для приведения в полную боевую готовность РЛС требуется всего пять минут.