Челябинский механический завод выпустил новую модель автокрана на шасси «УРАЛ»

© cmz.ru

Как сообщила пресс-служба ОАО ЧМЗ, в июне 2021 года Челябинский механический завод впервые в России изготовил новую модель сорокатонного автокрана КС-65711 ЧЕЛЯБИНЕЦ серии «ПЛЮС» на шасси автомобиля повышенной проходимости УРАЛ-532362 (8×8) с шестицилиндровым двигателем ЯМЗ-53603-10 мощностью 328 л.с. (автомобиль используется, в том числе, и в Российской армии в качестве базы для специальных надстроек, в частности на данном шасси размещается комплекс «Панцирь-С1», Тор-М1 ТА, Мста-К и др).

При использовании 10-метрового гуська автокран имеет возможность поднимать груз до 2,6 тонн на высоту до 45 метров.

© cmz.ru

© cmz.ru

Новая модель автокрана стала пятой в линейке сорокатонных автокранов, изготавливаемых заводом. Ранее модель КС-65711 выпускалась на шасси КАМАЗ с колесной формулой 6×6, 8×8 и 8×4 (всего 4 модели).

Ранее заводом был освоен выпуск 47 моделей автомобильных кранов на шасси КАМАЗ, Урал, Урал NEXT и ИВЕКО (31 модель на шасси КАМАЗ, 9 моделей на шасси Урал NEXT, 6 моделей на шасси УРАЛ и одна модель на шасси ИВЕКО).

https://www.cmz.ru/news/2582/