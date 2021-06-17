Завершен первый этап испытаний газогенератора ПД-8 для ближнемагистральных самолетов SSJ-NEW

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Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха успешно завершила первый этап испытаний газогенератора ПД-8 для самолетов SSJ-NEW. Специалисты ОДК достигли стабильных запусков газогенератора с успешным выходом на максимальный режим в соответствии с программой испытаний.

Именно газогенератор приводит силовую установку в движение Он состоит из компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления.

Первый натурный образец газогенератора ПД-8 будет представлен на выставке МАКС-2021.

Газогенератор, который называют «сердцем» авиационного двигателя, состоит из компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления — именно эта часть приводит силовую установку в движение.

В рамках испытаний были проведены расчетно-экспериментальные работы, найдена оптимальная конфигурация газогенератора — его электрических, гидравлических и пневматических систем, после чего специалисты приступили к «горячим» пускам двигателя c применением реального авиационного топлива, которые прошли успешно.

«ПД-8 — самый „младший“ в линейке создаваемых Ростехом авиационных двигателей, он предназначен для ближнемагистральных лайнеров. Газогенератор этой силовой установки был собран и установлен на испытательный стенд в мае. В ходе первого этапа испытаний специалисты успешно отработали запуск двигателя и работу на максимальном режиме. Испытания позволили экспериментально подтвердить правильность заложенных конструкторских решений. Полученный опыт будет учтен при изготовлении и испытаниях следующих образцов газогенератора, а также опытных образцов двигателя ПД-8», — сказали в авиационном кластере Ростеха.

Двигатель ПД-8 создается широкой кооперацией предприятий ОДК для самолета SSJ-NEW — обновленной версии лайнера, которая будет отличаться высоким уровнем импортозамещения. В конструкции силовой установки применены технологии, отработанные при создании двигателя ПД-14, который предназначен для среднемагистральных лайнеров.

В настоящее время SSJ-100 оснащаются турбовентиляторными двигателями SaM146, разработанными «ОДК-Сатурн» совместно с французской компанией Snecma в первой половине 2000-х годов. Французская сторона отвечает за производство газогенератора силовой установки.

Как сообщалось ранее, Ростех также работает над созданием самого большого авиационного двигателя в отечественной линейке — ПД-35 для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов. Это один из самых масштабных проектов российской авиастроительной отрасли, ранее в СССР и России двигатели с подобными характеристиками не создавались.