В Ярославской области запущен обновленный цех по производству халатов и медицинских масок

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ООО «Викамед Текнолоджиз», расположенное в Гаврилов-Яме, увеличит годовой выпуск медицинской одежды и масок, хирургических комплектов из нетканых материалов в результате завершения первого этапа реконструкции производственных мощностей.

В результате первого этапа реконструкции производства «Викамед Текнолоджиз» планирует нарастить годовой объем выпуска медицинских масок до 38,7 млн штук, хирургических халатов — с 1,1 до 2,5 млн штук, медицинских бахил и стерильных комплектов — не менее чем на 10%. Компания уже создала более 70 рабочих мест, а в рамках программы развития к 2024 году планирует увеличить их количество до 174.Предприятие намерено также открыть в Гаврилов-Яме кадровый инженерный центр, охватить новые сегменты сбыта своей продукции и расширить реализуемые на территории региона благотворительные программы.

Инвестиции в обновление производства медицинских изделий составили 22 млн рублей. Процесс занял менее года. Было отремонтировано здание производственного цеха, установлены новые системы инженерных коммуникаций, обновлен парк оборудования. В частности, были закуплены новые ультразвуковые тактовые и швейные машины, смонтирована линия по упаковке изделий, проведена модернизация линий по изготовлению медицинских масок и колпаков, налажен выпуск резинок для масок, осуществлены капитальный ремонт и монтаж автоматического станка по производству медицинских хирургических бахил.

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— Реконструкция предприятия произведена по технологии «чистое помещение», что позволит соответствовать международному стандарту. Это даст возможность поставлять продукцию на экспорт, — рассказал генеральный директор ООО «Викамед Текнолоджиз» Андрей Козлов. — В наших планах — увеличение производственных площадей, запуск собственного производства нетканых материалов, полная роботизация отдельных производственных участков и выполнение ряда других задач.