«Ростелеком» построил дата-центр в Петербурге

«Ростелеком» завершил строительство дата центра на 800 стоек и мощностью 7400 кВт в Калининском районе Санкт-Петербурга. В четырех машинных залах установлено по 200 стоек. Общая площадь центра обработки данных (ЦОД) составляет 4 266 м2. Дата-центр спроектирован и построен по требованиям стандарта Tier III. Все элементы инфраструктурных систем зарезервированы, вводы электропитания и телекоммуникационные трассы проходят независимыми маршрутами. Это обеспечивает бесперебойную работу дата-центра.

Будущим клиентам будут доступны все услуги, которые предлагаются в московских ЦОД, включая размещение серверного оборудования, облачную инфраструктуру и сервисы. Действующим клиентам будет предложено еще одна площадка для организации схем географического резервирования и послеаварийного восстановления. Дата-центр в Санкт-Петербурге стал третьей площадкой «Ростелеком-ЦОД».

Новый ЦОД построили «с нуля» недалеко от корпусов завода ЛОМО по адресу: ул. Жукова, 43 (не путать с проспектом Маршала Жукова).Пять лет назад здесь было заброшенное строительство мазутохранилища.

Общая площадь: 4 266 кв м.

Общая емкость: 792 стойко-мест.

4 машинных зала, до 198 стоек каждый.

Проектная мощность: 7 400 кВт.

Соответствует стандарту Tier III.

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Если питание от одного городского ввода пропадает, ИБП автоматически передадут его нагрузку на аккумуляторные батареи (АКБ).

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Дата-центр может работать от АКБ до 10 минут. Этого времени хватает для запуска ДГУ. Именно ДГУ отвечают за гарантированное энергоснабжение: даже если весь город обесточен, ДГУ обеспечивают бесперебойную работу оборудования в ЦОДе.

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Каждый дизельный двигатель потребляет примерно 300 литров в час. Топливохранилище ДГУ рассчитано на 25,2 куб. м. При максимальной проектной загрузке ЦОДа ДГУ могут работать в аварийном режиме 12 часов без дозаправки. В рабочем режиме и при нормальной загрузке — гораздо больше.

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Один бак топливохранилища вмещает 12,6 куб. м, всего таких баков два