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Производство

«Норникель» приступил к выпуску углеродно-нейтрального никеля

 © nornickel.com

ПАО «ГМК «Норильский никель», крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, приступил к производству углеродно-нейтрального никеля.

Производство никеля с нейтральным углеродным следом стало возможным благодаря компенсирующим мерам по снижению выбросов парниковых газов (CO2) на всех этапах производства готовой продукции — от добычи руды до обогащения и рафинирования.

Нейтрализация углеродного следа достигнута в основном за счет модернизации гидроэлектростанции, питающей производственные объекты «Норникеля» в Норильском промышленном районе.

Компания инвестирует значительные средства в модернизацию энергетических мощностей, в том числе в замену гидроагрегатов Усть-Хантайской ГЭС. Доля гидроэлектростанции в энергобалансе достигла 55% по Норильскому промышленному району и 46% по всей группе.

Снижению углеродного следа выпускаемой продукции также способствовали модернизация и ремонт энергетического оборудования, внедрение автоматизированной системы контроля и учета, снижение теплопотерь в зданиях и на трубопроводах, оптимизация оборудования, а также вывод из работы устаревших энергоустановок.

В ближайшие недели «Норникель» ожидает получения заключений международных аккредитованных аудиторов, подтверждающих методологию расчета углеродного следа никеля, произведенного на мощностях Кольской ГМК, и планирует начать отгрузку новой партии потребителям.

Евгений Борзенко, глава Кольского дивизиона «Норникеля», прокомментировал: «Мы рады сообщить о старте производства первой партии углеродно-нейтрального никеля. Выпуск такого металла стал возможен не за счет покупки квот на выбросы СО2, а благодаря усилиям компании по снижению выбросов. Это в очередной раз доказывает, что наша компания ответственно разделяет мировую экологическую повестку. Для нас важно, что эффект от мероприятий по сокращению выбросов СО2 не разовый, а кумулятивно снижает вредную нагрузку на окружающую среду».
Источник: https://www.nornickel.ru/news-and-m...odno-neytralnogo-nikelya/?type=news

Мурманская область, Норникель, металлургия
  • Нет аватара WJ
    22.06.2117:32:52

    Интересно, эдак окажется через пять лет, что РФ чище любой европейской страны.

    Отредактировано: WJ~17:33 22.06.21
    #1234670
    • Badassgoliath Badassgoliath
      22.06.2117:55:28

      Интересно, эдак окажется через пять лет, что РФ чище любой европейской страны.

      Не окажется. Потому что этот вопрос не экологический, а политический. Мы можем из кожи вывернуться, но не окажемся.

      #1234672
    • Нет аватара Сергей К.
      22.06.2120:20:59

      Интересно, эдак окажется через пять лет, что РФ чище любой европейской страны.

      Наврядли… Это такой хитрый ход, чтобы уйти от европейского углеродного налога. Молодцы!

      #1234684
  • Нет аватара nabludatel71
    22.06.2117:44:58

    Надо же! Я считал, что необработанный никель отгружают в чём-то типа слитков, а он, оказывается, в листах!

    #1234671
    • Нет аватара WJ
      22.06.2117:55:49

      Наверное электролизом очищают

      #1234673
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