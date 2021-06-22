Российские школьницы стали абсолютными победителями Европейской олимпиады по информатике

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Это первая женская школьная олимпиада по информатике мирового уровня, участие в которой приняли 156 школьниц из 39 стран, включая Россию, США, Индию и другие. Каждая из команд имела возможность заявить 4-х участниц.

Россию представляли:

Екатерина Шиляева из Физико-математического лицея № 31 г. Челябинска;

Алиса Гладченко из московской общеобразовательной школы центра педагогического мастерства;

Екатерина Порай из московской школы «Летово»;

и одна из самых юных участниц олимпиады Дарья Грекова — ученица 7-го класса московской школы № 2007.

Уже в третий раз в нынешнем сезоне международных школьных олимпиад российские команды завоевывают максимальный комплект золотых медалей, ставя при этом абсолютные рекорды.

В индивидуальном зачете абсолютное первое место олимпиады поделили между собой Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко, набрав одинаковый максимально высокий результат — 709 баллов у каждой. Екатерина и Алиса показали лучший результат в сложнейшем задании D2, справиться с которым смогли лишь 15 участниц.

Третье место в индивидуальном зачёте также с золотой медалью заняла школьница из Белоруссии Дарья Гнедько.

Тренерская работа велась под руководством доцента факультета информационных технологий и программирования Национального исследовательского университета ИТМО, лауреата Премии Президента Российской Федерации в области образования Андрея Станкевича.

Справочно

Европейская девичья олимпиада по информатике — это международное ежегодное соревнование для девушек. Проводится с 2021 года.

Соревнование проходит по модели Международной олимпиады по информатике и включает в себя два соревновательных тура. В состав команды входят до четырех участниц в возрасте до 20 лет.

Олимпиада организована, чтобы поддержать интерес школьниц к изучению информатики и увеличить число девушек, участвующих в международных соревнованиях по этому предмету.

https://edu.gov.ru/press/3845/rossiyskie-shkolnicy-stali-absolyutnymi-pobeditelyami-pervoy-mirovoy-evropeyskoy-olimpiady-dlya-devochek-po-informatike/