Обзор новой и реконструированной инфраструктуры энергетики и коммунального хозяйства

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В Петербурге остоялся торжественный запуск после реконструкции цифровой распределительной подстанции 35 кВ «Ольгино». Подстанция была практически полностью построена заново.

В ходе реконструкции на подстанции было установлено два силовых трансформатора по 10 МВА каждый, смонтированы распределительные устройства 35 и 6 кВ, а также общеподстанционный пункт управления.

«Мы полностью обновили энергоисточник, обеспечив 100% наблюдаемость параметров сети и дистанционное управление объектом. Наша задача — перевести все электросетевые объекты города и области на цифровую платформу. В результате этой масштабной работы мы получим качественно новую электросетевую инфраструктуру, с высоким уровнем надежности и эффективности, обеспечивающую динамичное развитие региона», — отметил генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Андрей Рюмин.

До 2025 года в рамках нового строительства и комплексной модернизации запланировано создание еще 50 цифровых подстанций «Россети Ленэнерго». Полностью программа «Цифровая трансформация» в электросетевом комплексе Санкт‑Петербурга будет реализована до конца 2030 года.

Подстанция «Ольгино» — источник питания для населения п. Лахта, п. Ольгино Приморского района Санкт‑Петербурга, туристической и рекреационной зоны, а также важных социальных объектов, в том числе хосписа, детских и дошкольных учреждений, пожарной части, водозабора и котельных. Кроме того, подстанция дает мощность новым заявителям, повышает качество и надежность энергоснабжения существующих потребителей.

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Куйбышевский НПЗ готов к выпуску зимнего дизельного топлива с применением новой технологии. В производство топлива включен процесс каталитической депарафинизации дизельных фракций.

Главная особенность технологии заключается в том, что с её помощью производится зимнее дизельное топливо, которое не замерзает при экстремально низких температурах минус 38 °C. Применение процесса депарафинизации позволит предприятию расширить ассортимент получаемых продуктов, увеличить выпуск зимних дизельных топлив и отбор светлых фракций из нефти. Экономический эффект от внедрения такого технологического решения составит более 300 млн рублей в год.

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В Ферзиковском районе Калужской области «Россети ФСК ЕЭС» перевела на дистанционное управление электрическую подстанцию.

В рамках реализации программ перспективного развития электроэнергетики в Калужской области «Россети ФСК ЕЭС» совместно с Системным оператором — АО «СО ЕЭС» — внедрили дистанционное управление на распределительном пункте 220 кВ «Станы» в Ферзиковском районе.

Дистанционное управление устанавливается на энергообъектах нового поколения, обеспеченных цифровой связью и современными средствами автоматизации. Внедрение новой технологии позволяет до 10 раз уменьшить время проведения оперативных переключений в энергоустановках и снизить риски ошибок персонала.

«Станы» — это уже третий объект высокого класса напряжения в Калужской области, переведенный на дистанционное управление. Ранее эту технологию начали применять на подстанциях 220 кВ «Мирная» в Обнинске и «Спутник» в Калуге. Она позволяет повысить надежность функционирования и качество управления электроэнергетическим режимом энергосистемы.

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16 сентября на опорной базе Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (Республика Саха, Якутия) прошла первая тестовая заправка автомобиля природным газом, добытым непосредственно на месторождении.

Построена газонаполнительная станция, оборудованная тремя колонками для одновременной заправки шести транспортных средств. В перспективе станция станет многотопливной АЗС: будут открыты посты для заправки бензином и дизельным топливом.

Сегодня местный автопарк компании насчитывает более 60 единиц техники, работающей на метане. На Чаяндинском месторождении базируются почти три десятка «газовых» машин, в том числе, комфортабельные автобусы ЛиАЗ «Круиз», спецавтомобили на базе КамАЗ, а также битопливные УАЗы и ГАЗели. Они способны работать как на природном газе, так и на традиционном топливе.

«В ближайшие годы в ООО „Газпром добыча Ноябрьск“ будет завершено формирование автозаправочных мощностей для газомоторной техники. Так, новые газонаполнительные станции появятся на Западно-Таркосалинском, Комсомольском и Вынгаяхинском газовых промыслах», — сказал заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Евгений Гуреев.

© gazprom.ru

© gazprom.ru

© gazprom.ru

© gazprom.ru

Новая подстанция в индустриальном парке «Феникс» заработала на полную мощность.

Резиденты индустриального парка «Феникс» теперь полностью обеспечены электроэнергией. Основной объект инфраструктуры парка — цифровая трансформаторная подстанция включена под напряжение и готова обеспечить нагрузку резидентам парка по самому низкому тарифу. Так, например, предприятия парка заплатят за энергию на среднем уровне напряжения не 6 рублей за кВт\ч, а порядка 4,5 рублей. Резидентам не придется переплачивать за трансформацию, они будут получать электроэнергию напрямую из центра питания.

Мощности подстанции, переданной в аренду ПАО «МРСК Центра» — «Смоленскэнерго», составляют 22,25 МВт. Этого хватит не только для обеспечения электроэнергией всех резидентов индустриального парка, но и для новых предприятий. Перед установкой подстанции в парке проложили свыше 7 км высоковольтной линии, а инновационной системой энергоснабжения парка можно управлять дистанционно.

«Таких подстанций, как в парке „Феникс“, в Смоленском регионе не запускалось более 20 лет. Она цифровая и полностью автоматизированная. Это очень высокотехнологичный объект электросетевого хозяйства, такое сооружение может обеспечить электроэнергией треть Смоленска, — подчеркнул директор генерального подрядчика по строительству парка компании „Сикам“ Аркадий Попов. — Считаю, что запуск такого энергетического объекта — очень большое событие для области».

© smolinvest.com

© smolinvest.com

Источники:

https://vk.com/...l-51023203_8598

http://admoblka...l.php?ID=295004

https://www.gaz.../article513208/

https://smolinv....com/news/5314/