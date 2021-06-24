Холдинг «Высокоточные комплексы» начал серийное производство двухсредного автомата АДС
Холдинг «Высокоточные комплексы» начал производство двухсредного автомата АДС, способного работать как на воздухе, так и под водой.
— Серийное производство двухсредного специального автомата уже началось. По итогам опытной эксплуатации в конструкцию оружия внесены изменения для повышения удобства его использования, — рассказал ТАСС руководитель разработчика оружия, тульского ЦКИБ СОО, Александр Старостин.
АДС скомпонован по принципу булл-пап: это позволило уменьшить длину автомата и избавиться от складного приклада, обеспечило лучший баланс. Для стрельбы на воздухе оружие использует стандартные патроны АК 5,45×39 мм. Для ведения огня под водой в ЦКИБ созданы специальные патроны в тех же габаритах.
Боеприпасы снаряжаются в стандартные магазины АК. АДС также снабжен подствольным гранатометом калибра 40 мм и планкой Пикатинни для установки прицелов, предусмотрена установка глушителя.
АДС предназначен для вооружения спецподразделений — в первую очередь боевых пловцов ВМФ России.
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