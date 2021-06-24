В Аскинском районе Башкирии открыли завод по переработке рапса
Фото цеха завода до открытия © rbsmi.ru
Комплекс по переработке рапса и зерна запустили 23 июня в селе Аскино и уже получили первые килограммы рапсового масла.
В ближайших планах ООО «Олеокемикс» — выйти на производство 515 тонн рапсового масла и 756 тонн рапсового жмыха в месяц.
Инвестиции в проект составили 44 млн рублей. Создано 148 новых рабочих мест.
Масложировая промышленность сейчас активно развивается, рапс на рынке очень востребован. Проект в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкиррии.
Источник: https://www.zol.ru/n/33a68
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