«Россети Северный Кавказ» подключили новую электроподстанцию «Верхнерусская»
Подстанция 35 кВ «Верхнерусская» обеспечит электроэнергией потребителей Шпаковского района, который находится в непосредственной близости от столицы региона — Ставрополя.
«Россети Северный Кавказ» инвестировали в проект 190 млн рублей. Мощность энергообъекта составила 6,3 МВА. От него будут запитаны потребители села Верхнерусского, хутора Нижнерусского и промзоны г. Михайловска — это жилой сектор, предприятия, две школы и два детских сада, врачебная амбулатория.
Ранее они получали электроснабжение от подстанции 110 кВ «Промкомплекс», которая расположена примерно в 30 км. Изменение схемы позволит повысить надежность услуг и образовать запас мощности для подключения новых абонентов.
Ключевые факты:
-100% оборудования произведено в России, включая силовой трансформатор;
-Внедренные технологии позволяют обеспечить дистанционное управление;
-Обмен данными между всеми элементами осуществляется в цифровом формате по двум независимым каналам связи.
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