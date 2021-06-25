«Россети Северный Кавказ» подключили новую электроподстанцию «Верхнерусская»

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Подстанция 35 кВ «Верхнерусская» обеспечит электроэнергией потребителей Шпаковского района, который находится в непосредственной близости от столицы региона — Ставрополя.

«Россети Северный Кавказ» инвестировали в проект 190 млн рублей. Мощность энергообъекта составила 6,3 МВА. От него будут запитаны потребители села Верхнерусского, хутора Нижнерусского и промзоны г. Михайловска — это жилой сектор, предприятия, две школы и два детских сада, врачебная амбулатория.

Ранее они получали электроснабжение от подстанции 110 кВ «Промкомплекс», которая расположена примерно в 30 км. Изменение схемы позволит повысить надежность услуг и образовать запас мощности для подключения новых абонентов.

Ключевые факты:

-100% оборудования произведено в России, включая силовой трансформатор;

-Внедренные технологии позволяют обеспечить дистанционное управление;

-Обмен данными между всеми элементами осуществляется в цифровом формате по двум независимым каналам связи.

© www.rosseti.ru

© www.rosseti.ru

Фото: https://t.me/ro...i_official/1718