Новые плодовые сады высадили в регионах 2 часть (2021 г.)

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Ставропольский край

Первые 20 гектаров нектариновых садов высадили на предприятии в Курском округе Ставропольского края. Представители бизнеса края положительно оценивают государственные инициативы по поддержке садоводов и охотно расширяют площади многолетних насаждений. Причем закладывают не только яблоневые сады, которые традиционно выращивают в регионе, но и экспериментируют с другими культурами. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет около 90 млн рублей. Первый урожай собственных нектаринов планируют получить на третий год роста саженцев, одно такое дерево может давать нектарины на протяжении 15-20 лет.

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Брянская область

Яблоневый сад на площади 120 гектаров заложили в Брасовском районе области. Первый урожай в хозяйстве рассчитывают получить уже через три года. Примечательно, что первые посадки в новом саду сделали ещё в прошлом году. Сейчас молодые яблони, среди которых есть и суперранние сорта, занимают уже 8 гекторов. Удивляет частота посадки. Яблони принято высаживать из расчёта тысяча на гектар, а здесь на такую же площадь помещают две с половиной тысячи саженцев.

Уже в этом году площадь площадь посадки намерены увеличить до 120 гектаров. Причём, треть из них будут возделывать по суперинтенсивной технологии. Она позволяет получать урожай до 35-40 тысяч тонн с гектара.

Сейчас в саду монтируют систему капельного полива. Также проводится обрезка растений. Ухаживать за садом помогают студенты Брянского аграрного университета, которые проходят практику на сельхозпредприятии.

https://gorod-t...schestvo/116332

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https://mcx.gov...tarinovye-sady/