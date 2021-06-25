На втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) начала работать станция Щукинская

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Общая площадь станции Щукинская составляет 6,2 тысячи квадратных метров, включая пассажирский терминал z-образной формы с двумя вестибюлями (3,7 тысячи квадратных метров) и островную платформу (2,5 тысячи квадратных метров) с навесом на всю длину, защищающим пассажиров от дождя, снега и солнца. В перспективе при строительстве дополнительных главных путей на участке от Москвы до Нахабина планируется возвести дополнительную пассажирскую платформу (задел под ее строительство сделан заранее).

Помимо прохода к поездам, пассажирский терминал будет использоваться в качестве нового удобного и безопасного пешеходного перехода через железную дорогу, связывающего жилые кварталы районов Щукино и Покровское-Стрешнево.

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Безбарьерная среда, включающая шесть эскалаторов и три лифта, облегчит пользование станцией для маломобильных пассажиров — пожилых людей, мам с колясками, пассажиров с детьми и багажом, людей с ограниченными физическими возможностями.

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Станция Щукинская стала частью одноименного крупного транспортно-пересадочного узла, объединившего МЦД-2, Таганско-Краснопресненскую линию метро и наземный городской пассажирский транспорт.

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Пересадка между МЦД и метро, организованная по принципу «сухие ноги», займет примерно три минуты, что в четыре раза быстрее пересадки на станцию метро «Щукинская» со станции МЦД-2 Покровское-Стрешнево.

Через ТПУ «Щукинская» проходит 20 автобусных и трамвайных маршрутов. Теперь их пассажиры могут сделать пересадку не только на метро, но и на второй диаметр.

Для прохода к остановкам наземного городского пассажирского транспорта сделаны пешеходные дорожки с навесами.

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Длина посадочных площадок наземного транспорта увеличена в пять раз. Установлены современные остановочные павильоны, скамейки и урны, а также оборудованы велопарковки.

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Ожидается, что в ближайшие месяцы станцией Щукинская МЦД-2 будут пользоваться около восьми тысяч пассажиров в сутки, а к концу 2021 года пассажиропоток вырастет примерно на 20 процентов.

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru

© mos.ru