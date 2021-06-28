Компания «Поликон» освоила производство оборудования автоопределения размерности и модели покрышки

© Фото из открытых источников

Устройство автоматического определения размерности и модели покрышки для модульной системы измерения шин предназначен для автоматического определения геометрических размеров и типа радиальных легковых шин с посадочным диаметром борта от 13 до 18 дюймов.

Принцип работы устройства заключается в определении габаритных размеров покрышек движущихся по рольгангу через поставляемое устройство световой измерительной системой. С помощью двух створок ворот, покрышка останавливается и центрируется в определенном месте для определения типа протектора камерой технического зрения.

Составные части:

— Камера технического зрения;

— Система управления с HMI панелью управления;

— Световая измерительная система измерений геометрических параметров покрышки — 4шт.

— Комплект кронштейнов, узел подъема и опускания камеры, узел остановки и центрирования покрышки и защитное ограждение.

Устройство управляется одним оператором.

Данное изделие можно изготовить по техническому заданию заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

© Фото из открытых источников

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