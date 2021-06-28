Компания «Поликон» освоила производство оборудования автоопределения размерности и модели покрышки
Устройство автоматического определения размерности и модели покрышки для модульной системы измерения шин предназначен для автоматического определения геометрических размеров и типа радиальных легковых шин с посадочным диаметром борта от 13 до 18 дюймов.
Принцип работы устройства заключается в определении габаритных размеров покрышек движущихся по рольгангу через поставляемое устройство световой измерительной системой. С помощью двух створок ворот, покрышка останавливается и центрируется в определенном месте для определения типа протектора камерой технического зрения.
Составные части:
— Камера технического зрения;
— Система управления с HMI панелью управления;
— Световая измерительная система измерений геометрических параметров покрышки — 4шт.
— Комплект кронштейнов, узел подъема и опускания камеры, узел остановки и центрирования покрышки и защитное ограждение.
Устройство управляется одним оператором.
Данное изделие можно изготовить по техническому заданию заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.
ВИДЕО: ©Видео с youtube.com
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28.06.2121:36:59