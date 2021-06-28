В Татарстане на «КАМАЗе» запущено новое производство рам

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25 июня на прессово-рамном заводе состоялся запуск нового производства рам.

В рамках проекта «Модернизация прессово-рамного завода ПАО «КАМАЗ» создано современное производство рам, включающее в себя три основных линии: автоматическую линию изготовления лонжеронов, линию окраски лонжеронов и деталей рам, конвейер сборки рам. Реализация проекта началась в первом квартале 2017 года и продолжилась до второго квартала 2021 года.

Цель проекта — создание современного производства по изготовлению рамы с высокой коррозийной стойкостью и повышенными прочностными характеристиками для нового семейства автомобилей КАМАЗ.

Освоение новой технологии — поэтапное. До конца года здесь будет освоено производство рам для автомобилей поколения К5, после 2021 года предполагается освоение рам для поколения К4, позже новая технология будет применена в производстве рам поколения К3.

Мощность производства — 65000 рам в год. Длина рам — от 5500 до 14000 мм. Занимаемые площади — 16200 кв.м.

Уровень автоматизации на линии изготовления лонжеронов — 90%, на линии окраски деталей рам — 70%, и на конвейере сборки рам — 50%.

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Современные технологии профилирования, перфорации и лазерной резки, применяемые в новой автоматической линии изготовления лонжеронов, позволят производить лонжероны постоянного сечения из высокопрочной стали с минимальными затратами. Автоматизированное управление и минимальный ручной труд операторов позволит максимально сократят операционные затраты на производство.

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Линия окраски лонжеронов и деталей рам предназначена для катафарезного грунтования и нанесения порошкового покрытия на детали рам и лонжероны. Новая технология и материалы обеспечат стойкое к ультрафиолетовому излучению ударопрочное покрытие, которое работает в широком диапазоне температур от -60 до +60°С и обеспечит надёжную коррозионную стойкость.

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Конвейер сборки рам — это комплекс современного оборудования и инструментов, позволяет значительно повысить качество выпускаемых рам. Автоматизированная система транспортировки комплектующих обеспечивает своевременную доставку компонентов на нужную позицию и передачу данных по актуальным остаткам на линии. Технология линии рассчитана на изготовление рам для автомобилей КАМАЗ на весь модельный ряд.

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