ОДК поставила газоперекачивающие агрегаты на Береговое месторождение на Ямале

© www.uecrus.com

Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха изготовила и передала 3 газоперекачивающих агрегата на Береговое месторождение группы «НОВАТЭК» в Ямало-Ненецком автономном округе.

Газоперекачивающие агрегаты ГПА-4РМ производства АО «ОДК-Газовые турбины» предназначены для создания необходимого давления газа на дожимной компрессорной станции Берегового месторождения. Компрессор изготовило предприятие «Казанькомпрессормаш» — головной подрядчик проекта. В основе агрегата ГПА-4РМ — газотурбинный двигатель ГТД-4РМ производства ПАО «ОДК-Сатурн». Компрессор изготовило предприятие ОАО «Казанькомпрессормаш», являясь при этом головным подрядчиком проекта.

«Обеспечение российской нефтегазовой отрасли надежным и современным оборудованием — одно из ключевых направлений работы Ростеха. Мы много лет разрабатываем газоперекачивающие агрегаты для отечественных газовых компаний. ГПА-4РМ разработаны по заданию ПАО „Газпром“. Более 40 единиц такого оборудования поставлены на объекты подземного хранения газа нашего ключевого партнера и используются для бесперебойного снабжения регионов РФ голубым топливом. Эти машины также используются компаниями группы „НОВАТЭК“ на Береговом месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Запасы сеноманской залежи Берегового месторождения, принадлежащие АО «НОВАТЭК-Пур», составляют около 25 млрд. кубометров газа. Береговое газоконденсатное месторождение разрабатывается совместно АО «НОВАТЭК-Пур» и ОАО «Сибнефтегаз» (Группа «НОВАТЭК») в пределах принадлежащих каждому предприятию лицензионных участков.