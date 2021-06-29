ЮКЖД получила 27 пассажирских вагонов ТМХ

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Тверской вагоностроительный завод поставил ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» 27 пассажирских вагонов локомотивной тяги, сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям ТМХ.

«ЮКЖД переданы вагоны нового модельного ряда — 21 купейный вагон модели 61-4517 (с двухместными и четырехместными купе) и 6 вагонов модели 61-4516 (некупейные)», — говорится в сообщении.Контракт, в соответствии с которым осуществляются поставки, заключен в марте 2021 года.

Пассажирские вагоны производства ТВЗ, как ожидается, будут использоваться на ЮКЖД для организации международного сообщения между Арменией и Грузией.В новых вагонах есть возможность размещения сервисной зоны с установкой вендинговых автоматов и кофемашин.Они оборудованы туалетными комплексами с душевой кабиной, пурифайерами для питьевой воды.

Купе в вагоне модели 61-4517 оборудованы откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки — почти незаметны и выглядят как часть стены. Все места оснащены розетками или разъемами USB. В двухместных купе вагонов модели 61-4517 установлены телевизоры.