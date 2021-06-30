В Москве открыта новая дорога от Щербинки до Южного Бутова
В Москве ввели в эксплуатацию новую четырехполосную дорогу от Щербинки до Южного Бутова.
Строительство дороги, которая проходит от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда, началось в декабре 2018 года. Ее протяженность составляет 3,2 километра, движение на дороге регулируется за счет шести светофоров.
Вдоль дороги были установлены семь остановочных павильонов для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта, а также защитные экраны протяженностью 811 метров.
Новая дорога даст возможность жителям Щербинки за 5−7 минут добраться до станций Бутовской линии метрополитена, а для жителей Бутова улучшит транспортную доступность станции Щербинка МЦД-2.
Также за счет открытия дороги и соответствующего перераспределения транспортных потоков должна снизиться нагрузка на Варшавское шоссе.
Планируется, что в дальнейшем дорога от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда станет участком магистрали Воскресенское — Каракашево — Щербинка общей протяженностью 11,1 километра. Завершение ее строительства ожидается в 2023 году.
Читайте также...
- Москва. Ночная жизнь города.
- Новогодняя Москва 2020! Фестиваль Путешествие в Рождество!
- В Москве на станции МЦК «Стрешнево» открыли второй вестибюль
30.06.2117:29:37