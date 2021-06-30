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Дорожное строительство

В Москве открыта новая дорога от Щербинки до Южного Бутова

 © mos.ru

В Москве ввели в эксплуатацию новую четырехполосную дорогу от Щербинки до Южного Бутова.

Строительство дороги, которая проходит от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда, началось в декабре 2018 года. Ее протяженность составляет 3,2 километра, движение на дороге регулируется за счет шести светофоров.

Вдоль дороги были установлены семь остановочных павильонов для посадки и высадки пассажиров общественного транспорта, а также защитные экраны протяженностью 811 метров.

Новая дорога даст возможность жителям Щербинки за 5−7 минут добраться до станций Бутовской линии метрополитена, а для жителей Бутова улучшит транспортную доступность станции Щербинка МЦД-2.

Также за счет открытия дороги и соответствующего перераспределения транспортных потоков должна снизиться нагрузка на Варшавское шоссе.

Планируется, что в дальнейшем дорога от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда станет участком магистрали Воскресенское — Каракашево — Щербинка общей протяженностью 11,1 километра. Завершение ее строительства ожидается в 2023 году.

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru

 © mos.ru
Источник: https://news.mail.ru/society/46930411/?frommail=1&exp_id=829

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Москва, дороги
  • Нет аватара termometrix
    30.06.2117:29:37

     © mos.ru

     © mos.ru

     © mos.ru

    Отредактировано: termometrix~17:30 30.06.21
    #1235163
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