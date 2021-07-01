Метровагонмаш отправил вагоны 4 новых поездов метро в Бакинский метрополитен

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Метровагонмаш (входит в состав ТМХ) отправил в Бакинский метрополитен 20 вагонов (4 поезда) метро серии 81-765.Б/766.Б.

Контракт на изготовление и поставку 60 вагонов метро серии 81-765.Б/766.Б Метровагонмаш и Бакинский метрополитен подписали осенью 2019 года. В конце июня подвижной состав прошел процедуру сдачи-приёмки. Представители заказчика вместе со специалистами завода проверили функциональность всех систем поездов метро перед отправкой в столицу Азербайджана.

© metrowagonmash.ru

В вагонах метро серии 81-765.Б/766.Б обеспечена высококачественная шумо- и теплоизоляция, установлены системы кондиционирования и вентиляции. Автоматическая система обеззараживания воздуха с применением УФ-фильтров способствует дополнительной защите от распространения вирусных и бактериальных инфекций. В пассажирском салоне установлены светодиодные лампы, меняющие освещение в зависимости от времени суток — бодрящий холодный свет утром и расслабляющий теплый в вечерние часы, предусмотрены USB-розетки для зарядки электронных устройств и других гаджетов. Обивка сидений выполнена из долговечной ткани, устойчивой к повреждениям.

Головные вагоны оборудованы местами для инвалидов, а также площадками для размещения колясок и велосипедов. Конструкция подвижного состава предусматривает единый сквозной проход, который позволяет пассажирам свободно перемещаться по вагонам. В составе увеличены дверные проемы, что позволяет ускорить посадку-высадку пассажиров, используется новая система светового оповещения открытия и закрытия дверей. Специально для Баку разработана оригинальная цветографическая схема, видоизменен дизайн фар, используется информационная система, адаптированная к местным условиям. Срок службы вагонов метро рассчитан на 30 лет.

В период с 2020 по 2023 год завод должен передать заказчику 12 поездов метро в пятивагонном исполнении.

© metrowagonmash.ru

Метровагонмаш поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года.