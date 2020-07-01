Краснодарский ЮЗТС изготовил станок для крупного судостроительного предприятия

Испытания токарно-карусельного станка ЮЗТС для ПО "Севмаш" © uzts-sedin.com

Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) успешно изготовил станок для одного из крупнейших судостроительных комплексов России — ПО «Севмаш». Представителями заказчика и ОТК после приемо-сдаточных испытаний был принят одностоечный токарно-карусельный станок.

Он предназначен для обработки сложных деталей диаметром до 1600 и высотой до 1000 мм, станок оснащен верхним и боковым суппортами и, по словам изготовителей, отличается долговечностью и надежностью. На станке будут обрабатывать детали массой до 8 тонн.

ПО «Cевмаш» реализует высокотехнологичные и наукоёмкие проекты: от выпуска транспортно-упаковочных контейнеров для отработавшего ядерного топлива до создания современных атомных подводных лодок и морских инженерных сооружений. За свою многолетнюю историю завод дал жизнь кораблям, установившим рекорды подводной скорости, глубины погружения, подводного водоизмещения.

ЮЗТС был создан на базе завода имени Седина, который во времена СССР поставлял станки в 65 стран мира. За истекшие пять лет ЮЗТС изготовил станкоинструментальную продукцию для предприятий, расположенных в различных российских регионах, а также в Венгрии, Латвии на Кубе и в странах ближнего зарубежья. В 2020 году ЮЗТС, несмотря на пандемию, увеличил темпы роста в три раза. Завод входит в ТОП-10 предприятий станкоинструментального комплекса России. 27 августа завод отпразднует 110-летие. Сейчас в производстве находится более 20 тяжёлых станков и обрабатывающих центров. Ссылка на видео: ©Видео с youtube.com