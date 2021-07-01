В Армении началось производство «Спутника V»

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Армянские специалисты вместе с коллегами из России начали в Армении производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая в ближайшем будущем пройдет лабораторные испытания.

«У нас есть довольно хороший прогресс относительно производства в Армении российского препарата „Спутник V“. Производство началось, в ближайшем будущем первые экземпляры пройдут соответствующие исследования», — отметил руководитель Министерства здравоохранения Армении.

Кампания по вакцинации началась в Армении весной. По последним данным, прививки получили порядка 80 тыс. человек (около 2% населения). В последние дни суточный прирост числа заразившихся коронавирусом в республике колеблется в пределах от 90 до 130. С начала пандемии были инфицированы 225 095 человек (примерно 8% населения), от вызванных инфекцией осложнений скончались 4 514.