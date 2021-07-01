В Иране с участием российских компаний начато строительство ТЭС «Сирик»

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10 июня на юге Ирана в провинции Хормозган начата реализация проекта строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Сирик».

Стройплощадка ТЭС «Сирик» находится в 130 км от портового города Бендер-Аббас на берегу Персидского залива. Электростанция будет состоять из 4-х паросиловых блоков по 350 МВт. Проект представляется уникальным как в части климатического исполнения технологических систем, так и с точки зрения высокого коэффициента полезного действия (КПД более 44%).

Мощность ТЭС составит 1 400 мегаватт. Электростанция должна обеспечить стабильную работу электросетей на юге и юго-востоке Ирана.

Реализация этого проекта будет осуществляться с привлечением российского государственного кредита, эквивалентного 1,4 млрд евро. Сроки строительства определены в 4,5 года.

Договоренность о реализации проекта была достигнута главами России и Ирана по итогам переговоров ещё в 2015 году. Первая попытка начала строительства была предпринята в феврале 2017 года. Однако в то время строительство электростанции столкнулось с трудностями коммерческого и политического характера. В конце прошлого года была достигнута договорённость о строительстве с новым российским подрядчиком. Предположительно это «Силовые машины».

При строительстве электростанции в основном будут использоваться российские технологии, материалы и оборудование.

Сообщение подготовлено совместно с Human RS.