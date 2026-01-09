В ходе запуска на орбиту 28 декабря 2025 года более 50 спутников российской ракетой «Союз-2.1б» в их числе отправились в космос 3 новых аппарата Исламской республики Иран. Это спутники «Ковсар-1.5» (или «Ковсар-2»), «Зафар-2» и «Пая» (или «Толу-3»). Рассказываем о них подробнее.

«Ковсар-1.5» (Kowsar 1.5, в ряде источников «Ковсар-2») — новая версия спутника иранской разработки «Ковсар». На этом аппарате отрабатываются решения для космической съемки поверхности Земли и телекоммуникационные задачи для обеспечения работы устройств «интернета вещей» (IoT). Спутник создан местной частной компанией и, по информации разработчиков, развивает идеи и наработки аппаратов предыдущего поколения «Ковсар» и «Ходход».

«Пая» (Paya, «Толу-3») в иранских СМИ обозначен как достаточно крупный аппарат с размерами 1,2×1×1 метр и массой около 150 килограммов. Спутник может осуществлять съемку поверхности Земли двумя камерами — с разрешением 5 метров в черно-белом и 10 метров — в цветном формате. Разработчики утверждают, что дальнейшая обработка полученных снимков с помощью ИИ-моделей позволяет получить разрешение до 3 метров. Аппарат также интересен тем, что может работать в космосе до 3 лет и имеет возможность корректировки орбиты.

«Зафар-2» (Zafar-2) весит около 120 килограммов. Его разработали специалисты Иранского университета науки и технологий. Он выполняет задачи в области дистанционного зондирования и сбора прикладных данных для мониторинга природных ресурсов и землеустройства.

Таким образом, наша страна продолжает оказывать поддержку в формировании иранской космической группировки.