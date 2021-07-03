Пять новейших «Ермаков» поступили на Южно-Уральскую железную дорогу

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В рамках инвестиционной программы холдинга «РЖД» в локомотивное депо Карталы на Южно-Уральской дороге поступили 5 современных электровозов 4ЭС5К «Ермак», сообщает служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

Четырехсекционные локомотивы «Ермак» обладают высокой мощностью, оснащены оборудованием, позволяющим значительно улучшить эксплуатационные характеристики. Они успешно работают на самых сложных участках железных дорог, эксплуатируются с поездами повышенного веса и длины.

Новые локомотивы «Ермак» будут работать на участке с интенсивным грузовым движением Карталы — Магнитогорск — Инзер, одном из самых сложных по рельефу на Южно-Уральской дороге, где перепады высот составляют более 18 м на 1 км пути.В настоящее время в парке локомотивного депо Карталы эксплуатируются 10 электровозов «Ермак». Впервые они поступили на ЮУЖД в 2019 году.

До конца 2021 года в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на ЮУЖД поступят еще 38 новых локомотивов: 20 электровозов 2ЭС6 «Синара» пополнят парк локомотивного депо Курган, 15 маневровых тепловозов ТЭМ18ДМ поступят в локомотивное депо Челябинска, 3 маневровых тепловоза ТЭМ 14 — в депо Карталы.