На Урале запустили новое производство плитки по современной технологии

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«Компания «Пиастрелла» запустила в моногороде Полевской Свердловской области новую линию по производству керамогранитной плитки. Запуск нового производства состоялся в первый день международной промышленной выставки «Иннопром-2021», страной-партнером которой является Италия. Средства на увеличение мощностей завода предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ).

«Компания «Пиастрелла» — совместное российско-итальянское предприятие. Средства займа были использованы на приобретение современного итальянского оборудования для новой производственной линии, позволяющей производить керамогранит с использованием передовых итальянских технологий. Это поможет снизить долю импорта на рынке облицовочной плитки, которая, по данным компании, составляет около 30%.

В 2018 году Фонд развития промышленности выдал «Компании «Пиастрелла» льготный заем по флагманской программе «Проекты развития». Сумма займа составила 430 млн рублей, а общий бюджет проекта превысил 1 млрд рублей.

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Новая линия запущена на базе действующих мощностей завода с внедрением наилучших доступных технологий. Ее производительность составляет 2,5 млн кв. м плитки в год. В итоге общая мощность предприятия выросла до 6,5 млн кв. м продукции в год.

«Продукция, производимая на новой линии, соответствует всем европейским стандартам и по качеству не отличается от аналогов итальянских и испанских производителей. Автоматизация производства, обеспеченная новым оборудованием, позволила упразднить низкоквалифицированные рабочие места и создать новые высокотехнологичные рабочие места с более высоким уровнем заработной платы. Кроме того, значительно снизилась себестоимость выпускаемой продукции, что в существующих рыночных условиях позволяет держать стабильные приемлемые цены на продукцию», — сообщил заместитель генерального директора АО «Компания «Пиастрелла» Никола Кондини.

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На третьей линии будет выпускаться матовая, полированная и глазурованная плитка больших форматов 600×600×10 и 600×1200×12, в том числе с имитацией различных фактур, нанесением рисунков и ретификацией. Отличительная особенность ретифицированного керамогранита — возможность бесшовной укладки плитки. Керамогранит широко используется в строительстве: для внутренней и внешней отделки зданий, в качестве покрытия для полов.

Инвестпроект является частью стратегии развития моногорода, разработанной управленческой командой Полевского в рамках образовательной программы Фонда развития моногородов (группа ВЭБ.РФ) и бизнес-школы СКОЛКОВО в 2017 году.

Фотоматериалы представлены с сайта https://piastrella.ru/company/history/